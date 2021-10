Italia-Spagna, semifinale di Nations League: le probabili formazioni

admpumiddle

L'Italia ritrova la Spagna nella prima semifinale della Nations League, a distanza di pochi mesi dalla semifinale di EURO 2020. La partita tra gli Azzurri di Mancini e la Roja di Luis Enrique è in programma oggi, mercoledì 6 ottobre, alle 20.45 in un San Siro con circa 37 mila spettatori – esauriti tutti i biglietti per le Final Four. Anche in questo caso in palio c'è una finale, quella della nuova competizione UEFA, contro la vincente di Belgio-Francia.

outstream I campioni d'Europa di Roberto Mancini nelle ultime tre gare del girone C per la Coppa del Mondo in Qatar hanno portato a casa una vittoria e due pareggi, ma hanno certificato il nuovo record di imbattibilità per una nazionale mentre gli spagnoli di Luis Enrique nelle tre partite di qualificazione ai Mondiali 2022 giocate a settembre il bilancio è stato di due vittorie e una sconfitta. Chiara l'intenzione di Mancini, che non solo punta a vincere contro la Spagna ma ambisce alla vittoria del trofeo. Anche il tecnico delle Furie Rosse ha le idee molto chiare: "Spero in una gara meravigliosa – ha dichiarato – La nostra idea è di giocare l'intera partita con il pallone e fare pressione quando sono loro ad avere il possesso della palla perché giocano bene". La gara si disputa con la formula secca: in caso di pareggio al 90′, si prosegue con i supplementari e i rigori.

Mancini ha dovuto rivedere la lista dei convocati dopo le indisponibilità e gli infortuni del weekend: Dimarco alla sua prima in nazionale sostituisce l'infortunato Pessina, Calabria per Toloi. In porta Donnarumma, che ha dichiarato che gli dispiacerebbe sentire i fischi del San Siro. Per il ct un solo dubbio sulla formazione titolare e riguarda l'attacco: Chiesa e Insigne sono sicuri di un posto mentre la terza maglia se la giocheranno Berardi, Bernardeschi e Pellegrini, con quest'ultimo in vantaggio.

ad_dyn< Cambi anche per Luis Enrique che non ha punte di ruolo a disposizione e potrebbe optare per Ferran Torres con attaccante centrale e Oyarzabal più uno tra Sarabia e Yeremi Pino a supporto. Non ci sono Pedri e Jordi Alba, quindi a comporre la catena di sinistra dovrebbero esserci Reguillon e Rodri. Fischietto del match sarà l'arbitro russo Sergey Karasev.

Mancini non dovrebbe modificare l'assetto che ha portato gli Azzurri sul tetto d'Europa: Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini ed Emerson davanti a Donnarumma; Barella, Jorginho e Verratti in mediana mentre davanti quelli certi di un posto sono Chiesa e Insigne. La terza maglia del tridente se la giocheranno fino all'ultimo Berardi, Bernardeschi e Raspadori.