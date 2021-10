Riparte la Serie A prima della sosta con l'anticipo delle 20:45: Cagliari-Venezia, le formazioni ufficiali

admpumiddle

outstream

ad_dyn<

ad_dyn<

Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Strootman, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita.: Maenpaa; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Mazzocchi; Aramu, Ampadu, Busio, Kiyine; Okereke, Johnsen.Il Cagliari di Cragno, Godin, Nandez e Joao Pedro ospita il Venezia ma la squadra favorita, stando alla classifica, è proprio quella ospite: il Venezia è al 18° posto con 4 punti, 4 reti segnate e 11 subìte mentre i padroni di casa attualmente occupano la penultima posizione con 7 reti segnate e 15 subìte e nessuna vittoria.Per il Cagliari 2 punti dovuti ai due pareggi, il primo alla prima giornata, con Semplici, quando all'Unipol Domus di Cagliari i padroni di casa hanno rimontato in 4 minuti il doppio vantaggio spezzino, mentre il secondo nella prima partita con Mazzarri alla guida, il 17 settembre scorso, all'Olimpico contro la Lazio, passata in vantaggio alla fine del primo tempo ma rimontata nel giro di un quarto d'ora nel secondo, con il goal biancoceleste arrivato a 10' dalla fine.Dall'altra parte il Venezia vola in Sardegna dopo il pareggio rinfrancante in casa contro il Torino, "una partita da non perdere" secondo il tecnico lagunare alla fine della sfida, che bissa la vittoria contro l'Empoli, capace prima di vincere contro la Juve e dopo contro il Cagliari alla terza giornata, dopo un calendario che ha fatto giocare la neorpomossa sfide complicate, come quelle contro Napoli, Udinese e Milan; unico neo dell'avventura fino a questo momento della banda di capitan Ceccaroni nella massima serie è la sconfitta in casa maturata al minuto 94 contro lo Spezia il 19 Settembre.Con il passare delle giornate le due squadre stanno affrontando situazioni diverse, con il Venezia che sta scoprendo gli acquisti last minute dell'ultimo mercato, come Ampadu e Kiyine che ben si sono disimpegnati contro i granata, con il regista classe 2002 Busio e gli esterni del tridente offensivo Johnsen ed Okereke sempre più protagonisti; dall'altra parte Mazzarri sembra faccia fatica a trovare la quadra, con molti giocatori e molti moduli disponibili che non sembrano poter portare fin da subito gioco e vittoria, arrivata a seguito del suo arrivo per un'iniezione di grinta che sembra essere già svanita con le sconfitte di fila senza appello per 2-0 contro Empoli e Napoli.