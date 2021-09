Napoli e Roma avanti di misura a fine primo tempo in Europa e Conference League

In attesa della partita di Europa League delle 21.00 tra Lazio e Lokomotiv Mosca, scendono in campo la capolista della Serie A Napoli contro lo Spartak Mosca e la Roma (in Conference League) contro lo Zorya, squadra ucraina



Napoli-Spartak Mosca 1-0 (a fine primo tempo)

Partita che si mette subito bene per gli uomini di Spalletti, che dopo pochi minuti trovano subito il vantaggio con Elmas. Napoli che controlla il possesso palla e ha un’altra occasione con Politano per raddoppiare.

Partita che però prende una piega diversa quando attorno alla mezz’ora Mario Rui viene espulso per un fallaccio su un avversario.

Brivido per il Napoli a fine primo tempo, quando l'arbitro prima assegna un rigore agli ospiti, ma poi lo annulla dopo una revisione Var.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Petagna, Insigne. All. Spalletti.

SPARTAK MOSCA (3-4-3): Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Litvinov, Bakaev, Umyarov, Ayrton; Ponce, Promes. All. Rui Vitoria

Elif Elmas scores for #Napoli after only seconds in the #UEL against #SpartakMoscow.



The #Macedonia playmaker scored the fastest ever goal by an Italian club in the competition, great composure by Elmas! #NapoliSpartakMoscapic.twitter.com/ciNKW6YpYq