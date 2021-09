Lazio-Lokomotiv Mosca Live 2-0: a fine primo tempo i biancocelesti conducono grazie a Basic e Patric

admpumiddle

Prima ammonizione della partita, per Cataldi: Anjorin scatta da centrocampo riuscendo a resistere al tentativo di trattenuta del romano e laziale e servire il compagno Smolov dentro l'area, para Strakosha e a palla ferma il nuovo capitano biancoceleste si becca il cartellino.Primo cambio del match con il capitano di serata Immobile che lascia il campo in via precauzionale, al suo posto Muriqi.Si è fatto male Immobile che dalla battuta del calcio d'inizio non si è mosso facendo piegamenti sulle ginocchia: calcio d'angolo battuto da Luis Alberto a rientrare, il tiro dello spagnolo sorprende la difesa immobile moscovita con Acerbi che spizza quasi impercettibilmente dietro con il pallone che sulla linea è deviato da Patric.: Felipe Anderson va al cross dalla destra respinto poi dalla difesa russa che fa carambolare nuovamente il pallone sui piedi del brasiliano che all'ingresso dell'area di rigore, all'incrocio delle due linee, fa tunnel a Beka Beka poi pallone dato con il sinistro di no look a Pedro che in area si gira crossando con il destro in mezzo dove sul dischetto è appostato Basic che all'esordio da titolare segna il primo goal in maglia italiana.: Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Alberto, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile (dal 41° Muriqi), Anderson.: Guilherme; Zhivogyadov, Barinov, Pablo, Rybchinskiy; Zhamaletdinov, Maradishvili, Kulkov, Beka Beka; Smolov, Anjorin.