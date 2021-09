Atalanta con fatica: Young Boys battuto grazie a Pessina e primato nel girone

admpumiddle

Finisce 1-0 tra Atalanta e Young Boys, padroni di casa che riescono ad imporsi sugli svizzeri grazie alla rete al 68’ di Matteo Pessina.



La cronaca

Paura Atalanta al 92’, Pereira si coordina per il tiro dal limite dell’area che per poco non punisce Musso.

Ultimi due cambi per Gasperini al 90’, entrano Koopmeiners e Pezzella, per Freuler e Zappacosta.

Ancora Dea pericolosa all’89’, prova a gfare tutto da solo Muriel, ma il suo tiro è troppo debole per impensierire il portiere ospite.

Altro doppio cambio per gli ospiti, entrano Spielmann e Maceiras, per Aebischer e Hefti.

Occasione Atalanta al’82’, Toloi pesca al centro Zapata, ma il colombiano si fa respingere il colpo di testa.Doppio cambio per Gasperini, entrano Pasalic e Muriel, per Pessina e Malinovskyi.Squadre che cercano di affrontarsi a viso aperto con i padroni di casa che cercano la rete del doppio vantaggio, mentre gli ospiti la rete del pareggio.Altro cambio nello yopung Boys, entra Mambimbi per Sierro ammonito.Vantaggio Atalanta al 68’: Duvan Zapata si porta a spasso la difesa svizzera sulla sinistra, riesce a crossare al centro per Pessina, che in scivolata realizza l’1 a 0 Dea.Doppio cambio nello Young Boys, entrano Rieder e Kanga, escono Elia e Siebatcheu.Prima grane occasione della ripresa per i nero azzurri, dopo un tiro di Zapata, pallone che carambola sui piedi di Zappacosta, con il numero 77 che chiama ad una grande parata il portiere svizzeroSeconda frazione sullo stesso copione della prima, Dea che cerca di attaccare ma lo Young Boys riesce a difendersi con ordine.Si riparte tra Atalanta e Young Boys, nessun cambio durante l’intervallo.

SECONDO TEMPO

Termina dopo 2 minuti di recupero, il primo tempo al Gewiss Stadium di Bergamo.

Atalanta che non riesce a sbloccare il match, gli svizzeri si difendono con ordine, chiudendo tutti gli spazzi.Al 28’ si fa vedere lo Young Boys con una grande occasione, gli svizzeri parto in contropiede che si conclude con il tiro di Elia, tiro che finisce sul fondo per mancanza di precisione.Purtroppo per i nero azzurri la posizione dell’ex Roma è di off side.Gol annullato all’Atalanta, da calcio da fermo Malinovskyi pesca Toloi al centro dell’area, che riesce a concludere in rete grazie anche ad una deviazione di un avversario.Tegola per Gasperini all’11’, Gosens si infortuna ed è costretto ad uscire, al suo posto Maehle.Dea pericolosa al 5’, Zapata si libera sullla sinistra saltando un avversario, ma il suo tiro viene respinto da un difensore.Atalanta che parte forte, cercando di tenere la linea difensiva alta per schiacciare gli avversari.



FORMAZIONI:

ATALANTA(3-4-1-2): Musso, Toloi, Demiral, Djimsiti, Zappacosta (90’ Pezzella), De Roon, Freuler (90’ Koopmeiners), Gosens (11’ Maehle), Pessina (75’ Pasalic), Malinovskyi (75’ Muriel), Zapata

A disp.: Rossi, Piccoli, Scalvini, Ilicic, Lovato, Miranchuck, Sportiello.

Gianpiero Gasperini(4-3-3): Von Ballmoos, Hefti (83’ Maceiras), Ali, Lauper, Garcia, Sierro (69’ Mambimbi), Martins, Aebischer (83’ Spielmann), Moumi, Elia (66’ Rieder), Siebatcheu (66’ Kanga).Jankewitz, Lefort, Faivre, Sulejmani, Laidani, Burgy.David Wagner(0;0)(0;0)