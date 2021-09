Live Spezia Milan, Maldini porta avanti il diavolo 0 a 1 al Picco

admpumiddle

Triplo cambio per Thiago Motta al 65': entrano Manaj, Verde e Ferrer, per Antiste, Sala e Maggiore.

Di nuovo pericoloso leao, da dentro l'area calcia verso la porta, ma una deviazione mette fuori il tiro del calciatore rosso nero.

Ancora un cambio nel Milan, entra Bennacer per Daniel Maldini, autore della rete decisiva fino a questo momento.

Da due passi Maggiore fallisce la rete dell'1 a 1, il 25 dello Spezia a tu per tu con Maignan calcia alto sulla traversa.

Palo di Leao al 57', gran tiro da parte del portoghese che si stampa sul secondo palo della porta difesa da Zoet.

Spezia pericoloso, Kalulu perde palla e innesca il contropiede bianco nero, ma al momento del tiro di Antiste, il 22, risulta essere in off side.Kalulu crossa al centro per il giovane attaccante rosso nero che di testa realizza la rete dello 0 a 1.Via al secondo tempo al Picco, il Milan apre con due cambi; fuori Rebic e Giroud, dentro Leao e PellegriSECONDO TEMPOFine dei primi 45' tra Spezia e Milan, al Picco termina 0 a 0 la prima frazione. Il Milan ci ha provato con più insistenza, ma senza riuscire mai a scardinare realmente la difesa di Thiago Motta.Ancora Milan vicino alla rete, questa volta è Rebic che deve rifinire per Salemaekers, ma il passaggio è impreciso.Vicinissimo al vantaggio il Milan, gran colpo di testa del croato che colpisce bene la sfera ma non inquadra la porta.Ci prova Gyasi dal limite dell’area, ma è Tomori a fare muro e sventare il tiro pericoloso.Punizione pericolosa di Theo Hernandez che qualche metro più indietro dell'incrocio delle linee dell'area di rigore cerca di sorprendere Zoet sul primo palo, pallone che si abbassa tardi e finisce alto.Azione sulla corsia destra di Kalulu che scambia con Saelemaekers per poi riavere il pallone: prova l'allungo il francese che subisce l'intervento di Sala in scivolata all'altezza dell'ingresso dell'area di rigore, primo cartellino, giallo, del match per Jacopo Sala.Maggiore a centrocampo riceve l'appoggio di Bourabia e tenta subito la conclusione: il pallone sembra indirizzato fuori ma Maignan, visto dal capitano spezzino lontano dalla propria porta, abbraccia comunque la sfera.Invenzione a centrocampo di Bourabia che con un filtrante che con una traiettoria a semicirconferenza taglia Romagnoli e Tomori dall'intervento favorendo Nzola che ha campo aperto ma dopo il controllo tenta subito la conclusione forte con il mancino: para Maignan, il guardalinee poi alza la bandierina.Prima conclusione in porta della partita con Nzola che si muove alle spalle di Tomori ricevendo un filtrante da Antiste in posizione defilata in area, il tiro del franco-angolano è poco angolato e potente, blocca facilmente Maignan.Iniziata Spezia Milan, il primo pallone è gestito dagli ospiti.

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI:

LA SPEZIA(4-1-4-1): Zoet, Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni, Bourabia, Antiste (65' Manaj), Maggiore (65' Ferrer), Sala (65' Verde), Gyasi, Nzola.

A disp.: Salcedo, Provedel, Podgoreanu, Strelec, Kiwior, Zovko, Manaj, Verde, Ferrer, Bertola.

All.: Thiago Motta



MILAN(4-2-3-1): Maignan, Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez, Tonali, Kessie, Saelemaekers, Maldini (59' Bennacer), Rebic (46' Rafael Leao), Giroud (46' Pellegri).

A disp.: Calabria, Tatarusanu, Gabbia, Brahim Diaz, Castillejo, Conti, Toure, Jungdal.

All.: Stefano Pioli

Arbitro: Gianluca Manganiello

Ammonizioni: 25’ Sala (S).

Note: Recupero: (1;-) Angoli: (2;4)



Il pre-partita

Gli ospiti dopo la buona prestazione di pochi giorni fa contro la Juventus contro cui non sono riusciti a racimolare punti, ospitano oggi alle 15 il Milan, vincitore nell'ultimo turno contro il Venezia e insieme al Napoli avente la miglior difesa del campionato fino a questo momento.

Lo Spezia rispetto alla partita contro la Juventus schiera dal primo minuto Sala, esterno di centrocampo ma agli inizi della carriera interno di centrocampo, al posto del terzino adattato a mediano Salva Ferrer, poi Nzola al posto di Verde, con l'ex Trapani spostato più avanti come unica punta con Antiste che dopo aver fatto bene contro Venezia e Juventus si posizienerà più destro, nella trequarti a destra, per mettere in difficoltà Theo Hernandez, che potrà essere sfidato sulla velocità dal giovane connazionale, che potrebbe anche costringerlo a spingere poco dato le sue caratteristiche.

Dall'altra parte, si riforma dal primo minuto la coppia al centro della difesa Tomori-Romagnoli, vista per pochi minuti nell'ultimo turno quando l'inglese ha sostituito Gabbia, poi Theo Hernandez riprende la maglia da titolare dopo aver fatto fuoco e fiamme dal suo ingresso in campo contro il Venezia, a centrocampo confermato Tonali che al suo fianco avrà Kessie, poi davanti le maggiori difficoltà: dal primo minuto Saelemakers, a sinistra Rebic e non Leao con il ruolo di punta occupato dal rientrante Giroud, infine al centro della trequarti Daniel Maldini sostituisce Brahim Diaz.