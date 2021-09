Inter Atalanta Live 1-2: dopo un'ora di gioco resiste la Dea che dopo un palo colpito soffre l'arrembaggio milanese

admpumiddle

#InterAtalanta | 1-2 | HALF-TIME



Una grande Atalanta dopo il gol iniziale dell'Inter! Chiudiamo il primo tempo in vantaggio!

A great performance from #Atalanta after Lautaro's opener! We lead at the break!

@Plus500 #SerieATIM #GoAtalantaGo pic.twitter.com/hPWpbirVDM — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 25, 2021

Altro cross velenoso dalla sinistra di Barella a giro basso sul secondo palo, Musso riesce a smanacciare via il pallone che ha visto all'ultimo perché De Roon all'ultimo ha mancato l'intervento, sulla respinta Lautaro di testa spedisce a lato.Cross dalla zona laterale mancina, il pallone arriva dentro l'area ospite con Vecino che stacca di testa ma Musso è attento e devìa.Calcio d'angolo battuto dal neoentrato Dimarco che mette il traversone in mezzo per Dzeko che anticipa di fatto Skriniar e nonostante la marcatura di Zapata riesce a colpire, pallone alto.Triplo cambio nerazzurro con Vecino, Dimarco e Dumfries che fanno il loro ingresso in campo al posto di Calhanoglu, Bastoni e Darmian.Calcio di punizione battuto forte da Malinvoskyi con il pallone che sbatte sul secondo palo con Handanovic battuto, sulla ribattuta si avventa Duvan Zapata con la palle che gli sbatte addosso e il colombiano non riesce poi ad avvitarsi velocemente per concludere, anticipato poi da Bastoni.Progressione di Pessina dalla propria metà campo che serve dalla trequarti Zapata che affrontato da De Vrij danza sul pallone per poi servirlo esternamente per l'arrivo di Freuler che va al cross teso e basso in mezzo su cui arriva in estirada Malinvoskyi, para Handanovic.Inizia benissimo l'Inter con una Dea nei primi minuti disordinata e poco attenta: vantaggio di Lautaro Martinez dopo 5 minuti in mezza rovesciata su pennellata di Barella dopo che un paio di minuti prima già i nerazzurri con Dzeko si erano presentati dalle parti di Musso con Dzeko, bravo a farsi trovare libero in area dopo un rimpallo tra Demiral e lo stesso Lautaro, meno nel concludere, con il pallone fuori.Con il passare dei minuti i nerazzurri continuano a macinare gioco con Dzeko che attacca la profondità mettendo in difficoltà Palomino ma come l'argentino ex Ludogorets cresce nel corso dei minuti successivi riuscendo anche ad anticipare l'attaccante ex Roma, cresce l'intera squadra di Gasperini che inizia a muovere meglio il pallone, più velocemente e trovandosi spesso nei pressi dell'area di rigore avversaria.La Dea quindi pareggia con il bolide partito dal mancino di Malinovskyi su cui non può nulla Handanovic che pochi minuti dopo non è irreprensibile sul tiro più centrale dello stesso ucraino che smanaccia male favorendo Toloi che tutto solo deve solo appoggiare in porta il pallone dopo la respinta.Partita sentita e nervosa con già 5 ammoniti, 2 tra i padroni di casa in svantaggio, tra i migliori da segnalare il solito Barella ormai uomo assist e De Vrij che sta ben tenendo Duvan Zapata, per gli ospiti Malinovskyi e la sua libertà di spaziare sta facendo dannare la retroguardia interista favorendo quindi Pessina, libero di smistare in libertà il pallone da un lato all'altro del campo, collegando centrocampo e attacco.Ammonito Calhanoglu per la sua scivolata in ritardo ai danni di Freuler nel cerchio di centrocampo.tira dai 20 metri in posizione più centrale Malinvoskyi che impegna Handanovic che smanaccia in maniera non perfetta, sulla respinta Toloi, partito sulla linea del fuorigioco, spedisce il pallone in porta.si sblocca Malinovskyi che controlla il pallone dai 20 metri arrivatogli dopo un rimpallo tra Zapata e De Vrij, Skriniar non va a pressare l'ucraino che ha quindi tutto il tempo per prendere la mira e far partire un missile terra-aria che s'infila in rete sul secondo palo, Handanovic tenta l'intervento ma non può nulla.Scarico di Duvan Zapata nell'area di rigore dei padroni di casa fuori per l'accorrente De Roon: l'olandese va alla botta al volo, pallone che parte dritto per dritto ma finisce a lato.Altra ammonizione, per Duvan Zapata, per qualche parolina di troppo all'arbitro una volta posizionatosi nella barriera del calcio di punizione seguente.Altro cartellino giallo, per Palomino: Dzeko attacca la profondità che viene lanciato da Calhanoglu, poi il bosniaco viene atterrato dall'argentino al limite dell'area.Sta crescendo l'Atalanta con Malinovskyi che dalla zona esterna si accentra alla ricerca della mattonella prediletta per far esplodere il proprio mancino per poi tentare la conclusione, bassa ma che viene sfiorata da Zapata: Handanovic in estensione manda in angolo.Altro ammonito del match, questa volta interista: ingenuità di Bastoni che per anticipare Pessina tira la maglia del compagno di Nazionale in maniera reiterata.5° assist su azione di Barella che in posizione defilata mette in mezzo un pallone che taglia la difesa ospte con Lautaro inseritosi nello spazio tra Palomino e Demiral e in allungo al volo spedisce la palla in porta, Musso non può nulla.Primo cartellino del match ed è di colore giallo: punito Malinvoskyi per un intervento pericoloso ai danni di Darmian, che ha rimediato un pestone dal Nazionale ucraino.Traversone dalla destra di Darmian al centro per Lautaro che viene contrastato da Demiral con il pallone che giunge sui piedi di Dzeko che in area ci prova con il destro, pallone di un soffio a lato.: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (dal 57° Dimarco); Darmian (dal 57° Dumfries), Barella, Brozovic, Calhanoglu (dal 57° Vecino), Perisic; Dzeko, Martinez.: Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Malinvoskyi (dal 63° Ilicic), Pessina (dal 63° Djimsiti); Zapata (dal 63° Piccoli).