Roma Udinese Live 1-0: azione caparbia di Calafiori, assist al bacio per Abraham che di tacco sblocca il match

Vicino al goal del pareggio l'Udinese: Deulofeu sull'esterno punta Calafiori, non riesce a dribblarlo ma riesce a crossare per la testa di Pussetto con Rui Patricio che non impatta bene il pallone, salva tutto Mancini che a porta vuota evita che l'argentino ex Watford ne approfitti.azione instita del romano e romanista Calafiori che corre sulla fascia mancina partendo senza palla dalla propria metà campo e combatte con Molina nella metà campo avversaria che per due volte prova con la spalla a buttar giù il veloce terzino giallorosso che resiste, poi nei pressi della bandierina sterza sull'argentino entrando in area per mettere un pallone tra Nuytinck e Silvestri laddove si avventa Abraham che probabilmente scivolando in spaccata con il tacco destro in torsione butta la palla in rete.Si fa vedere in avanti l'Udinese con Molina che salta nei pressi della linea laterale Mkhitaryan e serve sulla corsa Pereyra che corre dietro a Calafiori e mette in mezzo il pallone, Cristante anticipa Pussetto e Veretout allontana il pericolo.Bravo Mkhitaryan a difendere a metà campo il pallone, viene tamponato da Walace che poi allontana il pallone: cartellino giallo, il primo del match, per il brasiliano ex Amburgo.Pereyra, definito dal proprio allenatore come il più intelligente perché "sa sempre dove mettersi", è stabilmente nella propria trequarti campo, più vicino ai propri difensori piuttosto che ai due attaccanti di serata: dice molto sull'andamento fino a questo momento della partita.In continuo possesso del pallone la Roma con l'Udinese che pressa alto e si schiera senza palla con il 5-3-2.Quarto calcio d'angolo, batte Pellegrini dalla sinistra con il destro, pallone per Cristante che sul primo palo spizza sul secondo dove tutto solo Zaniolo schiaccia in rete ma colpisce il palo a meno di mezzo metro.Subito avanti i giallorossi che sugli sviluppi del secondo angolo battuto in pochi minuti vanno vicini alla porta con Mkhitaryan che da fuori area stoppa e tira: pallone che tocca la parte esterna del palo del portiere.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Deulofeu.



Stasera all'Olimpico torna a giocare la Roma dopo l'ultima partita giocata in casa vinta negli ultimi minuti nella gara numero 1000 di Mourinho, contro il Sassuolo: dopo l'entusiasmo salito a seguito della vittoria e una posizione in classifica ragguardevole, i giallorossi sono incappati nella prima sconfitta stagionale tra campionato e Conference League a Verona, dove sotto la pioggia si sono fatti surclassare per 2-3 da un Hellas apparso con più voglia di vincere e motivazioni, forse scaturite anche dal cambio in panchina.Se da una parte quindi c'è la possibilità che la Roma abbia trovato degli avversari oltremodo motivati, c'è la credenza che la Roma si sia un po' specchiata troppo, a seguito di vari complimenti e risultati positivi anche se con qualche errore di troppo, come spegato dal tecnico portoghese a sorpresa dopo la vittoria europea per 5-1 contro il Cska Sofia proprio 7 giorni fa: stasera partita importante per capire se la partita di Verona è stato solamente un passo falso o c'è qualche problema già da registrare.Dall'altra parte gli avversari non possono certo dirsi messi meglio perché dopo prestazioni positive è arrivata la prima sconfitta, in casa, contro il Napoli: uno 0-4 che ha fatto rumore per come è arrivato, con una difesa che inizialmente ha dato risposte positive ma che è colata a picco come il resto della squadra, con un centrocampo incapace di arginare le manovre partenopee nonostante sia stata una grande cerniera nei turni precedenti e un attacco che non ha mai davvero messo in apprensione la retroguardia di Spalletti.A seguito di due risultati negativi i due allenatori sembrano adottare lo stesso modus operandi, ovvero non cambiare tanto rispetto all'ultimo turno: per i padroni di casa spazio in difesa a Smalling al posto di Ibanez, a Carles Perez al posto di Zaniolo e ritorna dal 1' Mkhitaryan per Shomurodov; tra i friuliani i ballottaggi riguardano la fascia sinistra con Stryger-Larsen che è uscito dolorante contro il Napoli e sia Zeegelaar che Udogie, appena recuperato, possono sostituirlo, infine possibile inserimento di Makengo a centrocampo, a farne le spese potrebbe essere l'interno Arslan o la seconda punta Deulofeu, nel caso con Pereyra spostato più avanti.