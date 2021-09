Le partite delle 18:30: il Napoli travolge la Samp 0-4 mentre la Lazio strappa un 1-1 contro il Torino al 91'

admpumiddle

| DOPPIA OCCASIONE



20' - Grande azione manovrata dei blucerchiati, con #Silva che costringe #Ospina a volare fino al "sette". Sul corner successivo ancora decisivo il colombiano sulla zuccata #Yoshida. #SampNapoli #FORZADORIA — U.C. Sampdoria (@sampdoria) September 23, 2021

Il Napoli scende in campo con la certezza di costruire e mostrare il bel gioco riuscendoci completamente: sale in cattedra Victor Osimhen che firma una doppietta fantastica. Strepitoso anche Lorenzo Insigne che si traveste da uomo-assist e trascina i Partenopei verso il punteggio pieno e la guida della classifica. Da annoverare anche i gol diFabiano Ruiz e Piotr Zielinski.La Samp era riuscita ad accorciale le distanze con Candreva ma durante l'azione era stato rilevata una posizione di off-side. Gol annullato e risultato ancora sullo 0-4 per gli ospiti.Uno-due tra Lozano e Zielinski che culmina con la chiusura della triangolazione da parte del polacco che, calciando magnificamente in porta, trova la rete dello 0-4. Sampdoria 0, Napoli 4.Victor Osimhen riceve un passaggio sensazionale che lo mette a tu per tu con il portiere: il bomber azzurro non sbaglia nemmeno questa volta e sentenzia mandando il pallone in fondo alla rete. Sampdoria 0, Napoli 3.Fabian Ruiz porta in doppio vantaggio i partenopei al Marassi: altra giocata di Lorenzo Insigne che libera il centrocampista sul limite dell'area. A sua volta il giocatore azzurro vede il portiere leggermente fuori dai pali e lo fredda infilando il pallone all'angolino basso di sinistra. Sampdoria 0, Napoli 2.Doppia occasione per i blucerchiati, prima con Silva che costringe Ospina ad un salvataggio clamoroso poi, sul corner successivo, ancora decisivo il colombiano sul colpo di testa di Yoshida.Lorenzo Insigne crossa in mezzo all'area trovando Victor Osimhen che calcia in porta, Audero smanaccia dando l'illusione del salvataggio sulla linea ma l'arbitro decreta il gol. Sampdoria 0, Napoli 1. Per il centravanti quarto gol negli ultimi tre match.Si affronteranno al Ferraris due tra le migliori difese fino a questo momento del campionato di Serie 2021-2022: la squadra di casa ha subito 3 reti di cui 2 contro l'Inter alla terza giornata riuscendo a rendere nullo l'attacco del Sassuolo e dell'Empoli mentre dall'altra parte il partenopei di Spalletti hanno subìto contro Genoa e Juventus due reti nate da due disattenzioni dei propri difensori, Di Lorenzo in Liguria e Manolas nello stadio di casa.Se difensivamente ci sono poche differenze, davanti la squadra di casa ha segnato 5 reti in 4 partite mentre il Napoli 5 in più, con Osimhen che dopo la doppietta una settimana fa a Leicester si è confermato anche a Udine, dove la squadra del tecnico toscano è stata capace di segnare ben 4 reti solamente 3 giorni fa, una in più della squadra ligure, di scena a Empoli il giorno prima.Per quanto riguarda gli schieramenti, per D'Aversa, accanto ad Adrien Silva è ci sarà Thorsby; sulle fasce invece nessuna novità come per la difesa data la grande prestazione fornita da Candreva nell'ultimo turno e il prezioso contributo di Damsgaard a supporto dei confermatissimi Quagliarella e Caputo, in goal nell'ultima giornata.Per gli ospiti Ospina tra i pali con davanti Di Lorenzo, confermato Rrahmani autore di una buona prestazione e del goal del momentaneo 2-0 nell'ultima giornata, poi l'autore del 3-0 Koulibaly e Mario Rui; nel 4-2-3-1 a centrocampo ancora spazio a Fabian Ruiz e Anguissa dato che Demme e Lobotka sono ancora indisponibili, mentre davanti Zielinski insieme ai confermati Insigne ed Osimhen.: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Thorsby, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All. D’Aversa.: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.Sullo scadere della seconda frazione di gara un giocatore del Torino tocca la palla con un braccio ed è immediatamente rigore per la Lazio: Immobile si incarica di batterlo e segna freddando l'estremo difensore. Torino 1, Lazio 1.Torino clamorosamente in vantaggio: Marko Pjaca segna un gol di testa battendo Reina che non può far altro che guardare la palla entrare in rete. Torino 1, Lazio 0.Milinkovic si avvicina alla rete del vantaggio biancoceleste: botta dalla distanza che rasenta il palo.Sanabria risponde all'offensia biancoceleste con un diagonale: il suo tiro però non è preciso ed esce fuori. Rimessa dal fondo per la Lazio.A bruciapelo ci prova Immobile ad impensierire gli uomini di Juric: gran botta dalla distanza che impegna Vanja in una gran parata.I granata sembrano aver recepito i dettami del nuovo tecnico Juric soprattutto dopo che Vagnati e Cairo si sono impegnati gli ultimi giorni di mercato, a seguito dello sfogo dello stesso ex Crotone e Verona al termine della partita di Firenze, per prendere i giocatori con le caratteristiche richieste dallo stesso allenatore, e ora dopo la vittoria per 4-0 contro la Salernitana domenica scorsa e quella per 1-0 contro il Sassuolo in trasferta, tornano a casa per dare continuità ad un progetto nato sotto cattivi auspici ma che sembra in grado di poter soddisfare le ambizioni dello stesso ex giocatore.Dall'altra parte la Lazio proviene da un periodo negativo con la sconfitta senza appello a San Siro contro il Milan domenica 12, poi la sconfitta di misura contro il Galatasaray 4 giorni dopo in Europa League, infine la buona ma non eccellente prestazione in casa 4 giorni fa all'Olimpico contro il Cagliari culminata con il risultato di 2-2.Per cercare di trovare la quadra difficilmente Sarri opterà per numerosi cambi di formazione nonostante il derby sia alle porte: in difesa l'unica novità è Marusic al posto di Lazzari, ancora non in perfette condizioni e in difficoltà a concludere un intero match, poi a centrocampo confermate le mezzali mentre al centro Cataldi, laziale e in goal contro il Cagliari, infine davanti nessun cambio rispetto alla partita contro i sardi con Raoul Moro al posto di uno Zaccagni reduce da un infortunio.Tra i granata sicuramente non ci saranno il lungodegente Belotti come Praet, infortunatosi proprio contro il Sassuolo, e forse il match-winner in Emilia Pjaca, alle prese con un affaticamento muscolare; a centrocampo la novità è il ritorno dal primo minuto dell'assist-man Mandragora, ancora dalla panchina Lukic mentre Pobega partirà dal 1'.Davanti dietro Sanabria agiranno il confermato Brekalo e Linetty, entrato al postoproprio dell'infortunato Praet in Emilia e in vantaggio su Verdi, tornato disponibile.: V. Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. All.: Ivan Juric.: Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa Akpro, Cataldi, Luis Alberto; Raul Moro, Immobile, Felipe Anderson. All.: Giovanni Martusciello.