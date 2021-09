Spezia Juventus Live 1-1: sblocca la partita Kean al minuto 28, dopo 5 minuti Gyasi la pareggia

admpumiddle

outstream

ad_dyn<

ad_dyn<

ad_dyn<

calcio d'angolo per i padroni di casa battuto da Verde che scambia con Bourabia per poi all'incrocio delle linee dell'area di rigore tenta la conclusione d'interno ma Szczesny smanaccia; l'azione non è finita perché Gyasi addomestica il pallone dalla parte opposta e conclude di potenza: pallone che si alza per l'intervento di Bentancur, Szczesny battuto per la tredicesima volta di fila.: lancio di Bonucci all'indirizzo della torre Rabiot, inseritosi in zona centralmente dalla fascia sinistra, che l'appoggia per il talento italiano classe 2000 che controlla il pallone e dalla linea del limite dell'area conclude in porta spedendo la palla a baciare il palo più lontano per l'estremo difensore di casa.Angolo Juventus con la palla che arriva all'altezza del dischetto, dopo colpo di testa di Bonucci deviato da McKennie, dove è appostato de Ligt che di controbalzo calcia di sinistro: pallone alto e non di poco.Azione avvolgente dei padroni di casa con Maggiore che al limite dell'area perde il pallone per il pressing avversario, ripartenza degli ospiti con Kean che prova dalla linea di centrocampo ad andare in porta ma i due centrali di casa, Hristov e Nikolaou, lo controllano bene.Cross in mezzo di Amian, Bonucci buca la respinta che sorprende anche Gyasi, dietro di lui: l'ex Torino manca l'impatto al centro dell'area di un soffio.: Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Bourabia, Ferrer; Verde, Maggiore, Gyasi; Antiste.: Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, De Sciglio; Chiesa, McKennie, Bentancur, Rabiot; Dybala, Kean.Dopo la vittoria a Venezia contro l'altra neopromossa, lo Spezia di Thiago Motta ha subito un altro test importante per capire le proprie possibilità in una stagione cominciata sotto il segno della sfortuna, con numerosi giocatori indisponibili in ogni giornata; di necessità ha fatto virtù l'ex tecnico del Genoa dato che ha sperimentato con ottimi risultati il terzino sinistro Bastoni come mezzala contro Cagliari e Venezia dove ha segnato e Salva Ferrer, terzino destro, anch'esso spostato a centrocampo e confermato in tale posizione anche per la partita di oggi non più come mezzala ma mediano.Davanti confermatissimo il giovane francese classe 2002 Antiste, autore di una buona prestazione contro il Venezia ma che oggi dovrà vedersela con Bonucci ma soratutto De Ligt, di ritorno in campo dal primo minuto in campionato come non accadeva dalla sconfitta allo Stadium contro l'Empoli alla seconda giornata.Se da una parte rispetto all'ultima giornata l'unica novità è l'inserimento di Bourabia, match-winner della partita al minuto 94, al posto di Sala, dall'altra parte in campo il giovane olandese al posto di Chiellini, poi non ci sarà Alex Sandro in favore di De Sciglio, in panchina contro il Milan ma titolare a Napoli, poi Cuadrado e Locatelli lasciano il posto a Chiesa, entrato al minuto 72 domenica, e McKennie, infine davanti accanto al titolarissimo numero 10 Dybala non ci sarà Morata, titolare nelle ultime 3 partite e sempre a segno, ma Kean, alla ricerca del primo goal stagionale.