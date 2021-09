Live: a 20 dalla fine Brahim porta avanti il Milan, mentre raddoppia l'Empoli con Stulac

admpumiddle

Milan-Venezia 1-0

73': c'è l'esordio di Pellegri con la maglia rossonera. Fuori per un meritato riposo un generosissimo Ante Rebic, oggi senza gol, ma con un'altra ottima prestazione

69': GOL DEL MILAN! Saelemaekers dalla destra serve al centro Bennacer; l'algerino mette sul secondo palo per Rebic che fa la sponda e Brahim questa volta mette in porta la palla. Grande azione dei rossoneri.

52': azione prolungata del Milan, Kalulu ancora dalla destra corssa sul secondo palo, Rebic fa la sponda, ma Brahim spreca tirando alto

45': brivido per i rossoneri, calcio d'angolo per il Venezia in due deviano il pallone che però finisce in rimessa dal fondo

36': ancora Milan, kalulu crossa dalla destra, bel taglio di Florenzi che spizza di testa, ma non centra la porta

31': super chance dei rossoneri, Kalulu anticipa sulla trequarti, punta la porta, uno due con Rebic, ma il tiro termina di pochissimo a lato

25': occasione Milan. Calcio d'angolo battuto magistralmente da Tonali, sul secondo palo stacca Rebic che non schiaccia abbastanza







Cagliari-Empoli 0-2

69': RADDOPPIA L'EMPOLI! Su un calcio d'angolo la palla arriva al limite dove Stula lascia partire un missile che si insacca in rete ed è 2-0

68': Cragno salva i rossoblu parando un gran tiro di Zurkowski

59': palo di Keita che riceve da Nandez, calcia e colpisce il legno con la palla che poi sbatte su Cragno, bravo però a bloccarla in tempo

33': vicino al pari Marin che dialoga con Joao Pedro, poi tira, ma non inquadra lo specchio della porta

29': Di Francesco porta avanti l'Empoli con una gran conclusione dalla destra



È ancora crisi infortuni per il Milan che oggi sfiderà a San Siro il Venezia, in palio punti importanti per la lotta alla vetta.

Dopo il pari ottenuto all’Allianz Stadium, Pioli è costretto a rivedere gli undici titolari.

In porta senza dubbi ci sarà Maignan, mentre davanti a lui turno di riposo sia per Kjaer (uscito a metà primo tempo contro la Juventus, ma nulla di grave) e Tomori, quindi dentro Gabbia e Romagnoli.

A sinistra c’è Theo, mentre a destra partirà Kalulu.

A centrocampo invece mister Pioli schiererà una coppia di qualità, a discapito della fisicità di Kessié, dentro Tonali, ormai inamovibile, e Bennacer.

A destra nei tre della trequarti, insieme a Brahim e Leao, ci sarà Florenzi alla sua prima da titolare con la maglia rossonera.

Rebic confermato davanti viste sia le ottime prove disputate con Lazio, Liverpool e Juve, sia viste le indisponibilità di Ibra e Giroud, entrambi recuperabili per la prossima sfida contro lo Spezia.

A sfidare i Diavoli però ci sarà un agguerrito Venezia che per ora ha ottenuto 3 sconfitte e una vittoria in campionato.

In difesa ci sarà Caldara, una partita dal sapore speciale per l’ex Atalanta, che sarà affiancato da Ceccaroni, mentre i terzini saranno Ebuehi e Molinaro.

A centrocampo confermati Peretz, Vacca e Busio che avranno il compito di servire il trio offensivo composto da Aramu, Henry e Johnsen.

Nei precedenti a San Siro, 7 vittorie per il Milan e un solo successo dei lagunari che risale addirittura al 15 novembre 1942 quando il match terminò 2-1 per il Venezia.

Prima volta di Mazzarri al Unipol Domus che, dopo l’ottimo pari ottenuto contro la Lazio, sfida l’Empoli di Andreazzoli.

Sardi alla ricerca della prima vittoria in campionato, nonostante i 7 gol fatti.

Davanti a Cragno ci saranno Cacares a destra, Lykogiannis a sinistra e al centro Ceppitelli-Carboni.

Nandez e Dalbert agiranno da esterni di centrocampo, mentre nel mezzo vedremo la coppia Marin-Deiola, visto che Strootman non ha ancora recuperato.

Anche Pavoletti non è al meglio quindi davanti spazio a Joao Pedro e Keita Balde.

Ancora in dubbio il modulo che adotterà mister Andreazzoli.

Potrebbe essere il turno di Romagnoli in difesa, mentre a centrocampo Zurkowski sostituirà Bandinelli, out per motivi personali.

Per la regia ballottaggio Ricci-Stulac e in attacco uno tra Mancuso e Cutrone dovrà rimanere in panchina visto che dal 1’ partirà Pinamonti.

