Fiorentina-Inter Live 1-0: viola avanti grazie a Sottil, gol annullato ai nerazzurri

Al 24' Fiorentina in vantaggio: Nico Gonzalez sfugge sulla sinistra a Skriniar e appena entrato in area serve l'altro esterno Sottil, che deve solo spingere in porta. Proteste dell'Inter sia per un possibile fallo che per un fuorigioco, ma dopo un consulto Var si prosegue.

Riccardo Sottil

De Italiaan is het eindstation van een perfecte aanval van La Viola #ZiggoSport #SerieA #FiorentinaInter pic.twitter.com/BjGBpQdqIj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 21, 2021



Al 37' gol annullato prontamente al Var all'Inter: dopo un'azione in verticale, Nastasic devia nella sua porta, ma la posizione di partenza di Perisic è irregolare. outstream





Queste le formazioni ufficiali:





Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Benassi, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Vlahovic, N. Gonzalez. All.Italiano





Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Dzeko, Lautaro. All.S.Inzaghi







Questa sera alle 20:45, attesa per un match pronto a far battere il cuore gli amanti del bel calcio: Fiorentina Inter.

La squadra di Italiano è partita molto bene, collezionando 3 vittorie in 4 partite e esprimendo un calcio di alto livello.

Stesso discorso per Inzagli, l’Inter ha collezionato 3 vittorie e un pareggio, nonostante il cambio in panchina e la perdita di giocatori fondamentali come Lukaku e Hakimi.Non resta dunque che goderci lo spettacolo del Franchi, osservando due delle migliori squadre del campionato per gioco espresso.Le probabili formazioni che scenderanno in campo questa sera sono:Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Lautaro Martinez, Dzeko.Fiorentina: Dragowski, Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Callejon, Saponara, Vlahovic.