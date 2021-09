È un Napoli d'autore: poker all'Udinese e primato in solitaria conquistato

admpumiddle

Una grande occasione per il Napoli: quella di andare in vetta solitaria, per l’Udinese un’opportunità per confermare quanto di buono fatto vedere in questo inizio campionato.

La sfida tra friulani e partenopei chiude la quarta giornata di Serie A.

Gotti conferma l'11 titolare che ha battuto lo Spezia, con Deulofeu e Pussetto coppia d'attacco. Spalletti non rischia Zielinski e sceglie Elmas al suo posto. In avanti Politano vince il ballottaggio con Lozano e completa il tridente con Osimhen e Insigne.



Cronaca - Al 25' è Insigne a sbloccare il match alla Dacia Arena: il capitano del Napoli scappa via alle spalle della difesa e con un lob beffa Silvestri in uscita

Al 35' è invece Rrahmani a raddoppiare dopo una combinazione direttamente da calcio di punizione. La sponda è di Koulibaly, l'appoggio in rete è del partner di difesa.



Queste le formazioni ufficiali:





Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Deulofeu, Pussetto. All. Gotti



Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti