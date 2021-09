Il Verona sorprende la Roma che saluta la striscia di vittorie; pari tra Lazio e Cagliari

admpumiddle

outstream

ad_dyn<

ad_dyn<

ad_dyn<

ad_dyn<

Avvio scoppiettante di ripresa, succede tutto nei primi 18 minuti.Il Verona trova il pareggio dopo soli 5 minuti, Caprari dal fondo mette il pallone in mezzo, Mancini lo devia verso la propria porta colpendo Rui Patricio, ma sulla ribattuta arriva Barak che fa 1-1.E ancora Caprari protagonista al 54': il numero 10 dell'Hellas punta Mancini, si sposta la palla sul destro e segna un gran gol.La gioia del vantaggio dura solo 4 minuti, Pellegrini cerca di mettere la sfera in area di rigore, Ilic prova ad allontanare, ma mette la palla nella propria rete.Ma sono ancor agli scaligeri a portarsi avanti al 63'.Questa volta è Faraoni che riceve da Simeone, stoppa il pallone e tira a volo siglando un gol favoloso.Mourinho prova a sitemare il match con i cambi, ma è ancora Caprari che va vicinissimo alla doppietta negata solamente da un super Rui Patricio.Nel finale brivido per il Verona, ma El Shaarawy di controbalzo spara alto.Primo tempo:Giallorossi avanti dopo i primi 45 minuti giocati sotto una fitta pioggia.A firmare il gol dell'1-0 è il solito Lorenzo Pellegrini che dopo la doppietta al Cska Sofia si riconferma in campionato.La rete è arrivata al 36' con il capitano della Roma che apre per Karsdorp.L'olandese gli restituisce il pallone e il numero 7 si inventa una magia con il tacco facendo terminare la sfera all'angolino.Proprio Karsdorp invece qualche minuto prima aveva regalato il pallone a Lazovic che però non ne ha approfittato.Vicino invece a bissare il gol contro il Sassuolo, Cristante, ancora una volta su punizione: alla battuta è andato Pellegrini che ha premiato in area il taglio del compagno che di testa colpisce la traversa.Parte con il botto il secondo tempo: dopo soli 2 minuti Joao Pedro pareggia i conti, su assist di Marin.La Lazio prova subito a tornare avanti e al 56' Pedro si fa respingere il tiro da Cragno e sulla ribattuta prima Immobile e poi Felipe Anderson sprecano da due passi.Gli ospiti iniziano a cresce a mezz'ora dalla fine e al 62' arriva il 2-1 con Keita Balde che premia la percussione di Joao Pedro mettendo in porta lo scarico del brasiliano.I rossoblu si chiudono alla ricerca dei 3 punti e la Lazio sfiora i pareggio più volte con Luis Alberto e Immobile.Ma è Danilo Cataldi ad evitare a Sarri la terza sconfitta consecutiva, sparando sotto la traversa un pallone vagante in area.Nei minuti finali sono i padroni di casa a cercare la vittoria, ma senza successo, nonostante l'espulsione di Zappa che dopo essere stato ammonito al 93', un minuto dopo si guadagna anche il secondo cartellino.Primo Tempo:Partita difficile per i biancocelesti che però riescono a portarsi in vantaggio nel finale di primo tempo.A siglare il gol Ciro Immobile che sfrutta un gran cross dalla destra di Milinkovic battendo Cragno con un colpo di testa.Risultato parziale un pò bugiardo per quanto hanno fatto vedere gli ospiti che nonostante il possesso palla a favore della Lazio hanno avuto più occasioni da gol.In particolare quella al 21' con Nandez che sul secondo pallo riceve un cross, ma spara alto.