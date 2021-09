Juventus-Milan live: bianconeri subito in vantaggio con Morata

admpumiddle

Alle ore 20.45, all'Allianz Stadium di Torino, andrà in scena il big match Juventus-Milan. È questo il big match della 4ª giornata di Serie A. I bianconeri di Massimiliano Allegri cercano il primo successo stagionale in campionato dopo il pareggio a Udine (2-2) e le sconfitte contro Empoli (1-0) e Napoli (2-1). I rossoneri di Stefano Pioli, invece, hanno collezionato tre vittorie in altrettante partite e non vogliono più fermarsi per aumentare il divario dalle rivali.Allegri, nella conferenza stampa della vigilia, ha sottolineato: "È una delle partite più importanti se non la più importante. Serve una bella prestazione perché abbiamo solo un punto, dando seguito alla Champions. Già da un anno e mezzo giocano molto bene, con autorevolezza e sicurezze. Giocano insieme da quasi tre anni, hanno certezze importanti. Noi stiamo crescendo, negli ultimi giorni siamo stati tutti insieme. Ma la partita di domani è più importante per loro che per noi".

JUVE (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, De Ligt, De Sciglio, Pellegrini, McKennie, Ramsey, Kulusevski, Bernardeschi, Chiesa, Kean.



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Tatarusanu, Conti, Jungdal, Gabbia, Florenzi, Ballo-Touré, Kalulu, Bennacer, Pellegri, Castillejo, Maldini.

Al 43' buona chance per il Milan. Rebic in area trova la respinta di Chiellini, sulla ribattuta pronto da fuori area ancora Tonali: la sua botta non trova lo specchio della porta



Al 36' primo cambio per il Milan per motivi fisici: Kjaer infortunato lascia il posto a Kalulu; il francese andrà a destra con Tomori che torna in mezzo con Romagnoli.

grande chiusura di Tomori: Bentancur lancia in profonditá Rabiot, il difensore recupera sul francese mandando in angolo.Solo bianconeri in questi primi minuti:punizione tagliata dalla sinistra di Dybala, Bonucci svetta ma il suo colpo di testa finisce alto sulla traversa.la Juventus insiste ancora: botta da fuori di Paulo Dybala, Maignan deve allungarsi per deviare in angolo.Pronti, partenza, via.i bianconeri passano subito in vantaggio: una palla rubata da Danilo su calcio d’angolo innesca il contropiede della Juve, con Dybala che libera Alvaro Morata, pronto a metà campo, bravo ad infilare Maignan per il vantaggio juventino.