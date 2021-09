Juventus-Milan live 1-1: i rossoneri pareggiano con Rebic

admpumiddle

Alle ore 20.45, all'Allianz Stadium di Torino, andrà in scena il big match Juventus-Milan. È questo il big match della 4ª giornata di Serie A. I bianconeri di Massimiliano Allegri cercano il primo successo stagionale in campionato dopo il pareggio a Udine (2-2) e le sconfitte contro Empoli (1-0) e Napoli (2-1). I rossoneri di Stefano Pioli, invece, hanno collezionato tre vittorie in altrettante partite e non vogliono più fermarsi per aumentare il divario dalle rivali.Allegri, nella conferenza stampa della vigilia, ha sottolineato: "È una delle partite più importanti se non la più importante. Serve una bella prestazione perché abbiamo solo un punto, dando seguito alla Champions. Già da un anno e mezzo giocano molto bene, con autorevolezza e sicurezze. Giocano insieme da quasi tre anni, hanno certezze importanti. Noi stiamo crescendo, negli ultimi giorni siamo stati tutti insieme. Ma la partita di domani è più importante per loro che per noi".

JUVE (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, De Ligt, De Sciglio, Pellegrini, McKennie, Ramsey, Kulusevski, Bernardeschi, Chiesa, Kean.



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Tatarusanu, Conti, Jungdal, Gabbia, Florenzi, Ballo-Touré, Kalulu, Bennacer, Pellegri, Castillejo, Maldini.

La partita finisce 1-1.Theo Hernandez taglia il campo e trova Kalulu davanti a Szczesny: gran parata del portiere polacco che mette in angolo il destro dell'avversario. Grande occasione per il Milan.



Al 43' buona chance per il Milan. Rebic in area trova la respinta di Chiellini, sulla ribattuta pronto da fuori area ancora Tonali: la sua botta non trova lo specchio della porta



Al 36' primo cambio per il Milan per motivi fisici: Kjaer infortunato lascia il posto a Kalulu; il francese andrà a destra con Tomori che torna in mezzo con Romagnoli.

grande chiusura di Tomori: Bentancur lancia in profonditá Rabiot, il difensore recupera sul francese mandando in angolo.Solo bianconeri in questi primi minuti:punizione tagliata dalla sinistra di Dybala, Bonucci svetta ma il suo colpo di testa finisce alto sulla traversa.la Juventus insiste ancora: botta da fuori di Paulo Dybala, Maignan deve allungarsi per deviare in angolo.Pronti, partenza, via.i bianconeri passano subito in vantaggio: una palla rubata da Danilo su calcio d’angolo innesca il contropiede della Juve, con Dybala che libera Alvaro Morata, pronto a metà campo, bravo ad infilare Maignan per il vantaggio juventino.