Una Fiorentina corsara trascinata da Saponara conquista Marassi: Genoa battuto 1-2

J A C K

BONAVENTURAA pic.twitter.com/R1OpBD0O0U — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 18, 2021

MA CHE GOLLLLLLLLL pic.twitter.com/zCPPmwPYqk — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 18, 2021

25' pt: #Destro si avventa su una palla in area ospite e conclude a rete: Dragowski respinge in uscita!#GenoaFiorentina — Genoa CFC (@GenoaCFC) September 18, 2021

Termina 1-2 la gara tra Genoa e Fiorentina al Marassi: gli ospiti gestiscono una gara che vincono meritatamente grazie ad un collettivo super in grado di dominare nei 90'.Il gol del vantaggio arriva al 60' grazie ad una prodezza da fuori area di Saponara che venti munuti dopo, mostrando una forma incredibile, sigla anche l'assist per il compagno di squadra, Jack Bonaventura.Nel momento in cui la Viola abbassa la guardia viene colpita dal Genoa che riesce ad accorciare grazie al rigore di Criscito al 98'.La Fiorentina centra la sua terza vittoria dall'inizio del campionato (3 vittorie su 4 partite) e il 4° posto; il Genoa mostra i segni di una campagna acquisti confusionaria: per il Grifo terza sconfitta consecutiva e 14°posto in classifica.Il Genoa sul finire del secondo accorcia le distanza con un rigore trasformato a perfezione da Mimmo Criscito. Genoa 1, Fiorentina 2.Bonaventura verticalizza a centrocampo e poi si presenta in area di rigore: il centrocampista riceve un'ottima sponda e calcia perfettamente all'angolino basso. Nulla da fare per Sirigu. Genoa 0, Fiorentina 2.La Fiorentina parte caricata a molla: Riccardo Saponara senza esistazione alcuna tira una bordata dal limite. Pallone ben calciato e palla in rete.Termina la prima frazione di gioco: parziale del primo tempo è di 0-0 tra il Grifo e la Viola.All'offensiva Viola risponde Destro che va vicino al gol su un'azione: Sirigu si impegna per sventare la minaccia.Prima occasione con Biraghi che impegna Sirigu prima con una bordata dalla distanza e poi con una grande punizione.Il Genoa attende al Ferraris la Fiorentina rivelazione con il ritorno di Badelj ma senza Caicedo, costretto a saltare un'altra gara per un fastidio al flessore.Per il Grifone un test importante al cospetto di una formazione che sta facendo benissimo: "Sono d'accordo con chi dice che la squadra di Italiano è la rivelazione del campionato in questo momento" sottolinea il tecnico ligure. L'ex Lazio per lo stesso problema aveva rinunciato alla trasferta di Cagliari.Due vittorie di fila e tanta voglia di non fermarsi: alla vigilia della trasferta col Genoa Vincenzo Italiano sprona la Fiorentina che per molti può diventare la rivelazione del campionato.: Sirigu; Vanheusden, Maksimovic, Criscito; Cambiaso, Touré, Badelj, Rovella, Fares; Rovella, Destro. All.: Ballardini.: Dragowski; Odriozola, Igor, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Nico Gonzalez. All.: Italiano.