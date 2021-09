Come sono andate le partite della prima giornata di Europa e Conference League, con Napoli, Lazio e Roma

admpumiddle

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Girone E

Girone F

Girone G

Girone H

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Girone E

Girone F

Girone G

Girone H

La prima delle tre italiane a scendere in campo ieri sera è stata la Lazio che ha perso al Turk Telekom Stadyumu di Istanbul contro il Galatasaray per papera di Strakosha, sempre più in difficoltà dopo che l'anno scorso ha perso i gradi di titolare a favore di Reina e con un futuro sempre più incerto.Alle 21 in campo il Napoli di Osimhen che trova i primi goal con la maglia dei partenopei in campo internazionale: doppietta al King Power Stadium di Leicester che vale il pareggio in rimonta dopo essere stati sotto dopo 64 minuti per 2-0; tutt'altro risultato invece a Roma i giallorossi trovano l'ennesimo risultato utile consecutivo sotto la gestione Mou con 5 reti rifilate al Cska Sofia, alla prima partita della propria avventura nella neonata Conference League.Borendby 0-0 Sparta PragaRangers 0-2 Olympique LioneLione 3, Broendby 1, Sparta Praga 1, Rangers 0.Monaco 1-0 Sturm GrazPsv Eindhoven 2-2 Real SociedadMonaco 3, Real Sociedad 1, Psv 1, Sturm Graz 0.Spartak Mosca 0-1 Legia Varsavia Leicester 2-2 Napoli (9' Perez, 64' Barnes, 69' e 87' Osimhen (N))Eintracht Francoforte 1-1 FenerbacheOlympiacos 2-1 Royal AnversaOlympiacos 3, Fenerbache 1, Eintracht 1, Anversa 0.Lokomotiv Mosca 1-1 Olympique Marsiglia Galatasaray 1-0 Lazio (66' Strakosha aut.)Stella Rossa 2-1 Sporting BragaMidtjylland 1-1 LudogoretsStella Rossa 3, Ludogorets 1, Midtjylland 1, Braga 0.Real Betis 4-3 CelticBayer Leverkusen 2-1 FerencvarosBetis 3, Bayer 3, Celtic 0, Ferencvaros 0.Rapid Vienna 0-1 GenkDinamo Zagabria 0-2 West HamWest Ham 3, Genk 3, Rapid Vienna 0, Dinamo Zagabria 0.Maccabi Tel Aviv 4-1 AlashkertHjk Helsinki 0-2 Lask LinzMaccabi Tel Aviv 3, Lask 3, Hjk 0, Alashkert 0.Flora Tallinn 0-1 GentAnorthosis 0-2 Partizan BelgradoPartizan 3, Gent 3, Flora 0, Anorthosis 0.Bodo/Glimt 3-1 Zorya Lugansk Roma 5-1 Cska Sofia (10' Carey (C), 25' e 62' Pellegrini, 38' El Shaarawy, 82' Mancini, 84' Abraham)Roma 3, Bodo/Glimt 3, Zorya 0, Cska Sofia 0.Randers 2-2 Az AlkmmaaarJablonec 1-0 ClujJablonec 3, Az 1, Randers 1, Cluj 0.Maccabi Haifa 0-0 Feyenoord RotterdamSlavia Praga 3-1 Union BerlinSlavia Praga 3, Feyenoord 1, Maccabi Haifa 1, Union Berlino 0.Lincoln 0-2 Paok SaloniccoSlovan Bratislava 1-3 CopenhagenCopenhagen 3, Paok 3, Lincoln 0, Slovan Bratislava 0.Mura 0-2 Vitesse ArnhemStade Rennais 2-2 TottenhamVitesse 3, Rennais 1, Tottenham 1, Mura 0.Kairat Almaty 0-0 Omonia NicosiaQarabag 0-0 BasileaBasilea 1, Kairat Almaty 1, Omonia 1, Qarabag 1.