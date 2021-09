Liverpool Milan Live 3-2: non ci si annoia mai ad Anfield, nuovo vantaggio Reds con Handerson

admpumiddle

La cronaca del secondo tempo

87'

Va Tonali dalla bandierina, Kjaer ci prova in tuffo con un avvitamento abbassandosi in mezzo a Gomez e Fabinho, pallone che arriva sul secondo dove Allisson può bloccarlo nonostante in agguato ci fossero Kessie e Maldini.



84'



84' - Milner and Oxlade-Chamberlain replace Salah and Henderson.



83'





72'





71'



71' - A double change for the Reds as Jota and Keita are replaced by Jones and Thiago. outstream



69'

Goal Liverpool: calcio d'angolo Reds, pallone che arriva nei pressi del capitano Handerson appostato appena fuori dal limite dell'area di rigore, l'ex Sunderland calcia di prima intenzione sul palo alla destra di Maignan; torna al goal in Champions dopo 7 anni il centrocampista.



64'





61'

Secondo ammonito tra i rossoneri, è Brahim Diaz per aver trattenuto Jota.

46' - Back underway at Anfield.



: Fabinho serve Salah al limite dell'area braccato da Hernandez, l'egiziano di prima serve Origi a due passi da lui con il belga che alza un lob che disorienta Tomori e lo stesso terzino francese, pallone a metà strada tra l'ex Roma e Maignan che inizialmente esce e poi ci ripensa, ne approfitta "Momo" che tutto solo ribadisce in rete.Milan: Kjaer di testa spinge in rete il pallone dopo suggerimento di Theo Hernandez, urlo di gioia del danese strozzato dal guardalinee che ravvisa una posizione di fuorigioco del francese al momento del cross in mezzo.





Il Milan torna in Champions League e in 45 minuti si prende tutto ciò che è mancato negli ultimi anni, con gli interessi: primi 40 minuti di sofferenza con i Reds unici padroni del campo e Maignan, Tomori e Kjaer, non casualmente i giocatori con più presenze nell'ex Coppa Campioni, a non lasciarsi intimidere dalla forza degli avversari senza lasciarsi scomporre.

Il francese para un rigore, la deviazione dell'inglese è decisiva nel goal che ha sbloccato il match ma è riuscito insieme al capitano della Danimarca a reggere l'urto dei temibili attaccanti avversari; dopo qualche minuto in cui i giovani rossoneri sono riusciti ad affacciarsi con coraggio nella metà campo avversaria, negli ultimi 5 minuti del primo tempo succede di tutto.Dapprima Brahim Diaz, Saelemaekers, Leao e Rebic confezionano un'azione nella trequarti Liverpool che rende nulla la gabbia avversaria, poi la staffetta Leao, Rebic e Theo Hernandez, partita insieme dalla propria metà campo, porta al tiro l'ultimo: il tiro del francese a porta praticamente vuota è respinto da Robertson, sulla ribattuta a porta vuota Brahim Diaz non può sbagliare.





44'

Goal Milan: Leao sprigiona la propria velocità all'altezza dei 30 metri per poi imbucare per Rebic che trovatosi davanti Allisson serve centralmente Theo Hernandez, che aveva avviato inizialmente l'azione scambiando con il croato nella propria metà campo, all'altezza del dischetto: il francese calcia debole e centrale e Robertson può respingere in scivolata, poi Brahim Diaz sulla ribattuta a porta vuota segna il goal del raddoppio.

Le formazioni

Liverpool (4-3-3): Alisson; Robertson, Gomez, Matip, Alexander-Arnold; Handerson (dall'84' Handerson), Fabinho, Keita (dal 70' Thiago); Jota (dal 70' Curtis-Jones), Origi (dal 64' Mane), Salah (dall'84' Oxlade-Chamberlain).



Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Bennacer (dal 71' Tonali); Saelemaekers (dal 62' Florenzi), Diaz, Leao (dal 62' Giroud); Rebic (Dall'83' Maldini).





Il pre-partita

Torneranno a poter sentire di nuovo quel magico inno dopo un’astinenza durata fin troppo.

Kjaer serve Brahim Diaz libero da marcature nei pressi della linea di metà campo, lo spagnolo serve centralmente Saelemaekers che tocca per Leao nei pressi della lunetta dell'area d rigore: il portoghese di prima con il sinistro serve con un filtrante Rebic, dimenticato dalla linea difensiva Reds, che senza pensarci due volte apre l'interno e manda il pallone rasoterra sul palo più lontano dove non può nulla il portiere ex Roma.Lancio di Alexander Arnold troppo lungo, Calabria arriva sul pallone appoggiandolo di petto per Maignan che vuole controllare coi piedi e incespicandosi porta i padroni di casa a battere un calcio d'angolo.Salah viene servito al limite dell'area, da fermo l'egiziano calcia indirizzano il pallone verso il sette: Maignan devìa in angolo.Finalmente nella metà campo avversaria il Milan: lancio lungo di Tomori dalla propria metà campo per Leao che lo raggiunge nei pressi della bandierina, azione che prosegue dopo il suo lungo cross per Saelemaekers dall'altra parte, tenta il tiro Theo Hernandez dal limite, respinto, poi Leao la rimette in mezzo dove Rebic viene anticipato da Matip.Bravi i padroni di casa a limitare gli avversari che non riescono a verticalizzare in avanti con continuo possesso palla con protagonisti i difensori, completamenti ingabbiati i rossoneri offensivi più pericolosi, Rebic e Leao.Le eloquenti statistiche dopo un quarto d'ora di gioco ad Anfield.Salah calcia centrale il tiro dal dischetto e il portiere del Milan respinge, poi sulla ribattuta Diogo Jota prova a ribadire in rete con un colpo di testa, ancora l'ex Lille si supera e nega la gioia del goal all'attaccante portoghese.Robertson s'incunea in area di rigore e tenta la conclusione al volo con la palla che rimbalza sul braccio largo di Bennacer voltato nella direzione opposta: per l'ex Arsenal ed Empoli è ammonizione, per il Liverpool calcio di rigore.: in vantaggio i Reds con il terzino destro Alexander-Arnold che scambia con Salah nella corsia di appartanenenza e s'invola in area bruciando la marcatura non troppo decisa di Leao; il tiro a incrociare dell'inglese è sporcato in maniera decisiva dal connazionale Tomori che beffa Maignan cambiando la traiettoria del pallone, che si alza passando sopra le braccia dell'estremo difensore.Ancora avanti i padroni di casa con Maignan che blocca sicuro il pallone dopo incornata di Matip sugli sviluppi di un corner.Robertson porta palla nella corsia di sinistra per poi mettere al centro: Origi devia all'altezza del primo palo ma la sua girata termina a lato non di molto.

Un nuovo esordio in Champions League per il Milan, che è pronto a intraprendere il cammino nella maggior competizione per club d'Europa 7 anni dopo l'ultima volta.

Subito un banco di prova importante per la formazione di Stefano Pioli, che verrà ospitata dal Liverpool di Klopp: i rossoneri faranno così il loro esordio assoluto ad Anfield.

Dovrebbe esserci solamente una variazione per Jurgen Klopp rispetto alla formazione scesa in campo nello scorso weekend contro il Leeds in Premier League: l'allenatore tedesco, infatti, non potrà contare su Elliot, uscito per infortunio nella gara di campionato al 63' minuto.

Al posto del centrocampista classe 2003 dovrebbe esserci Jordan Henderson, che affiancherebbe Fabinho e Thiago Alcantara nel centrocampo a 3 dei Reds.

In attacco ci sarà il tridente composto da Salah, Jota e Mané, con Firmino che non è a disposizione.

Dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic Stefano Pioli, che aveva in programma di far giocare lo svedese dal primo minuto ma è stato costretto a rivedere i suoi piani.

L'allenatore rossonero schiererà al centro dell'attacco Ante Rebic, che ha vinto il ballottaggio con Olivier Giroud, ma il francese molto probabilmente avrà il suo spazio a partita in corso.

Dubbio a centrocampo, con Tonali che non è al top della condizione: qualora non dovesse farcela toccherebbe a Bennacer prendere il posto dell'ex centrocampista del Brescia.