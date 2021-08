Udinese Venezia Live 1-0: alla mezz'ora la sblocca Pussetto

admpumiddle

QUE GOL DE PUSSETTO #UdineseVenezia pic.twitter.com/3CtbNynvNm — Le Football en VOD XXXV (@FootballXXXV) August 27, 2021

#UdineseVenezia 0-0



6' SILVESTRI! Prodezza del portiere bianconero che blocca Johnsen lanciato a rete#ForzaUdinese — Udinese Calcio (@Udinese_1896) August 27, 2021

Lezzerini; Mazzocchi, Caldara, Svoboda, Ceccaroni; Crnigoj, Busio, Heymans; Okereke, Henry, Johnsen.



S'invola Pereyra dentro l'area partendo dalla zona laterale, tenta il tocco da calcetto con la punta davanti a Lezzerini ma Caldara, ancora una volta, evita che la conclusione arrivi in porta.Torna pericoloso il Venezia con Johnsen che viene servito in area da Okereke, il norvegese non tira e serve nuovamente il compagno con uno strano tocco d'interno, il pallone però viene intercettato da Walace.In bambola gli ospiti e l'Udinese ne approfitta: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Makengo arriva alla conclusione al volo da dentro l'area, blocca Lezzerini.ripartenza a campo aperto di Molina che fa 50 metri palla al piede tutto solo poi una volta entrato in area fa finta di proseguire la corsa per poi servire in mezzo Pussetto che all'altezza del dischetto stoppa il pallone di petto e conclude a rete.Palla persa del Venezia, Arslan s'invola verso l'area avversaria per poi servire dopo 20 metri di corsa Pereyra sulla sinistra: l'argentino entra dentro esternamente per poi reintrare sul destro in caduta, il tiro dell'ex Juventus è murato da Caldara.Si è finalmente svegliata l'Udinese: rimessa leterale sulla destra, scambio tra Pereyra e Molina con il secondo che serve al centro Pussetto che inizialmente cicca il pallone per poi mantenerne il controllo servendo infine Walace: il brasiliano tenta la conclusione al limite dell'area ma è murato quindi serve Arslan defilato sulla destra, il tiro dell'ex Besiktas è angolato sul secondo palo, Lezzerini devìa in angolo distendendosi.Errore di Svoboda a metà campo con il pallone riconquistato da Pereyra che lancia Pussetto: l'argentino entra in area e tenta la conclusione di sinistro, Caldara in scivolata evita che il pallone vada verso la porta.Azione sulla sinistra avviata da Busio che recupera palla e serve Johnsen, quest'ultimo mette in mezzo il pallone che arriva sui piedi di Mazzocchi che al volo tenta la conclusione, pallone alto.Prima enorme occasione per il Venezia con Herny che nel cerchio di centrocampo di prima serve con il mancino a campo aperto Johnsen: l'ex Ajax è veloce e riesce a tenere dietro di sé Molina involandosi verso la porta per poi tentare il tocco sotto una volta uscito Silvestri; il pallone va addosso all'ex Verona, nel proseguio dell'azione Johnsen crossa in mezzo con il pallone impattato da Henry nei pressi del secondo palo, palla fuori.Silvestri; Samir, Nuytinck, Becao; Stryger Larsen, Makengo, Walace, Arslan, Molina; Pereyra; Pussetto.Tra poco allo Stadio Friuli di Udine inizierà la seconda giornata del campioanto di Serie A 2021-2022 con i padroni di casa che ospiteranno il neopromosso Venezia, sconfitto all'esordio a Napoli per 2-0 nonostante l'uomo in più e che stasera schiererà 7 giocatori diveresi rispetto agli undici scesi in campo al "Diego Armando Maradona".I padroni di casa, rinfrancati dal pareggio in rimonta per 2-2 contro la Juventus, vogliono dare un senso al punto conquistato il weekend scorso, rispetto al quale ci sarà solo un cambio: Udogie lascia spazio al nazionale danese e subentrato proprio al suo posto contro la Juve, Stryger Larsen; per il resto tutti confermati nonostante molti addetti ai lavori dessero Pussetto in panchina a favore di Okaka, autore dell'assist involontario a Deulofeu per il pareggio contro i bianconeri di Torino, o soprattuto Deulofeu, uno dei più pimpanti l'ultimo weekend.Dall'altra parte il mercato ha portato nuovi giocatori e ne ha portati via altri: rispetto a Napoli non ci sarà sicuramente Di Mariano, da poche ore ufficialmente un nuovo giocatore del Lecce, e titolare nel tridente visto a Napoli, insieme a Forte, che partirà oggi dalla panchina, e Johnsen, confermato titolare.Detto dell'attacco, a centrocampo a Napoli c'erano Heymans, Peretz e Fiordilino mentre stasera a Udine ci saranno, insieme al confermato Heymas, lo statunitense classe 2002 con origini italiane Busio e Crnigoj, mentre in difesa confermati i soli Caldara e Ceccaroni, con quest'ultimo spostato sulla fascia sinistra al posto dell'esperto Molinaro, con gli ingressi del laterale destro Mazzocchi, al posto di Ebuehi, e Svoboda, al centro della difesa.Cambio anche in porta con il nazionale finalndese Maenpaa fermato da problemi fisici, esordio in Serie A per l'ex primavera Fiorentina Lezzerini, all'esordio nel massimo campionato al pari dei due nuovi attaccanti del club lagunare, Thomas Herny e David Okereke: il primo, classe '94, è stato ufficializzato il 24 Agosto ed è arrivato per più di 6 milioni di euro dall'Oh Leuven, in Belgio, dove ha segnato già 3 goal nelle prime 4 partite del nuovo massimo campionato e 45 reti in 79 partite in totale con la maglia della sua ex squadra, mentre il secondo è stato prelevato in prestito dal Club Bruges, sempre in Belgio, dove in 63 partite ha segnato 15 goal.