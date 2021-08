Hellas Verona Inter Live 1-1: Lautaro all'alba del secondo tempo toglie le castagne dal fuoco

admpumiddle

#VeronaInter 1-1

16' st

| Secondo cambio per Di Francesco: esce Cancellieri, applaudito dal Bentegodi; entra Lasagna#DaiVerona #SerieATIM — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) August 27, 2021

#VeronaInter 1-1

8' st

| Cambio Hellas Verona: esce Ceccherini, non al meglio dopo la botta patita nella prima metà di gara; entra Casale#DaiVerona #SerieATIM — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) August 27, 2021

RIPRESA



Via al secondo tempo, nessun cambio per noi: forza ragazzi! #VeronaInter



#FORZAINTER — Inter (@Inter) August 27, 2021

FORMAZIONI



Ecco gli titolari scelti da Simone Inzaghi per #VeronaInter!



Powered by @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/QwPZwAk56I — Inter (@Inter) August 27, 2021



Il pre-partita

Dopo aver visto novità rispetto alla precedente gestione Juric, ad esempio più possesso palla e la voglia di tenere il palleggio, ma aver perso 2-3 contro il Sassuolo, l'Hellas Verona di Di Francesco si appresta ad ospitare l'Inter con la novità del tridente senza terminale fisso: il mancino Cancellieri, ex primavera Roma arrivato in Veneto nell'ambito dell'affare Kumbulla, alla destra del terminale Barak che avrà il compito di rendere più difficile il lavoro di smista palloni di Brozovic con a sinistra il numero 10 e autore di una doppietta nello scorso turno, Mattia Zaccagni, pronto a vivere un'altra stagione nella città del balcone di Romeo e Giulietta nonostante le avances di Napoli e Milan su tutte.

Dall'altra parte, l'Inter arriva a Verona dopo la convincente vittoria in casa contro il Genoa con 4 reti, a conferma del fatto che la mano di Conte sia ancora vivida nel gioco nerazzurro e che Inzaghi sia chiamato ad un lavoro integrativo piuttosto che distruttivo.

Tante le novità sia da una parte che dall'altra rispetto all'ultimo turno: negli ospiti torna titolare Lautaro Martinez dopo aver scontato la squalifica al posto di Sensi, nei padroni di casa esordisce con la maglia degli scaligeri Montipò, titolare la scorsa annata a Benevento, al posto di Pandur, poi Magnani al posto di Dawidowicz in difesa, quindi torna titolare il recuperato Faraoni che sostituisce quindi Casale, infine Ilic sostituisce lo squalificato Veloso e Kalinic lascia il campo in favore del giovane Cancellieri, classe 2002.

Ha spazio davanti a se Bastoni, avanza il centrale che dai 20 metri ci prova con un rasoterra potente, Montipò si distende e manda in corner.Finisce nel taccuino dei cattivi anche Brozovic: ripartenza avviata da Handanovic che cerca di lanciare in contropiede il croato, pallone lungo a metà campo, il centrocampista prova ad addomesticarlo allungando la gamba ma trova Casale.Caduto male dopo un duello aereo Barella: si tiene la mano sul costato ma nulla di grave, può proseguire il match il sardo campione d'Europa.Ripartenza ospite con Lautaro che entra in area affrontando uno contro uno Hongla, doppio passo, finta e prova ad andare esternamente sul sinistro ma viene atterratto da una spallata alquanto vigorosa da Hongla: per l'arbitro non è fallo ma era in una posizione defilata, controllo in sala Var e scelta confermata.Colpito duramente a metà campo Ilic, l'autore del fallo in scivolata è Lautaro Martinez che viene ammonito.Schema che vince non si cambia: rimessa laterale con il pallone teso messo in mezzo da parte di Perisic, spizza di testa Dzeko con la palla che arriva a Lautaro, questa volta marcato, che ci prova al volo di sinistro a Montipò immobile, fuori.Reagiscono i padroni di casa: sugli sviluppi di un corner, pallone che viene spizzato al centro dell'area da Gunter per l'accorrente Faraoni, anticipato però da Dzeko.: lunga rimessa laterale di Perisic, pallone che viene spizzata indietro da Hongla per anticipare la torre Dzeko e Lautaro tutto solo in area segna di testa il goal del pareggio e il goal numero 50 con la maglia dell'Inter.Il risultato alla fine del primo tempo è sorprendente sulla carta ma non vedendo la partita: l'Hellas Verona è in vantaggio sull'Inter campione d'Italia grazie al goal del centrocampista Ilic, in campo per sostituire lo squalificato Miguel Veloso, figlio di un errore in impostazione di Handanovic che serve male Brozovic che non può far nulla affinché l'avversario gli rubi il pallone; poi l'ex City riesce a rendere un gioco da ragazzi il colpo sotto con cui quasi al limite dell'area scavalca Handanovic portando in vantaggio i suoi.Una prima frazione di gioco che ha visto gli scaligeri protagonisti di un ottimo pressing e di una marcatura a uomo che ha limitato e di molto i veri e propri creatori del gioco nerazzurro, con Brozovic tallonato dal falso nove Barak, Ceccherini adibito ad impedire a Barella di inserirsi in area indisturbato e Dzeko inseguito da Magnani fino ed oltre la propria metà campo.Se da una parte molto bene il numero 10 Zaccagni il quale quando si accende riesce a trasformare qualsiasi azione innocua in pericolosa, dall'altra parte l'ex numero 10 del Milan Calhanoglu è apparso timido, troppo lento nel muovere la palla e poco incisivo davanti, dove Dzeko fa il regista offensivo tornando forse fin troppo indietro e Lautaro è stato il più pericoloso dei suoi con una conclusione ravvicinata.Conclusione ravvicinata parata d'istinto da Montipò il quale si poteva pensare potesse continuare ad essere il protagonista della partita ma dopo l'intervento provvidenziale non è stato più chiamato in causa; bene l'esordiente Cancellieri, in Coppa Italia schierato come esterno di centrocampo e stasera a supporto della punta Barak nel tridente offensivo, tanta corsa per lui e abnegazione che Di Francesco ha apprezzato.Stop di petto e tiro al volo di Lautaro al limite dell'area: pallone altissimo.Intanto si è fatto male Ceccherini che dopo un salto sembra aver appoggiato male il piede: al momento è sotto la cura dei medici veronesi, problemi alla caviglia per il centrale livornese.Riceve palla sui 30 metri Zaccagni che s'invola verso l'area nerazzurra servendo poi Barak che perde il tempo per andare al tiro quindi servito Cancellieri che con il mancino tutto solo spara alto.Cross con il mancino di Dzeko, colpo di testa di Perisc che alza un campanile con Montipò che salta per prendere la sfera ma non la blocca: palla che va in rete ma l'arbitro annulla tutto per la posizione di Lautaro Martinez che ha impedito al portiere avversario di saltare indisturbato.La marcatura uomo sui giocatori più importanti dei nerazzurri scelta da Di Francesco sta producendo effetti anche emotivamente: dopo l'ennesimo fallo subito Barella va a muso duro su Ceccherini, l'arbitro stempera gli animi che rischiano di diventare bollenti.Primo cartellino giallo della partita, è per Magnani che nella linea di centrocampo stende Dzeko: pressa alto il Verona con il centravanti bosniaco che fa il lavoro svolto da Sensi lo scorso weekend, tornando indietro per prendere il pallone e avviare le azioni offensive.Ripartenza dopo il calcio d'angolo avversario dell'Inter con Brozovic che lancia Calhanglu con il turco che lascia rimbalzare il pallone per poi crossare al centro dell'area: Barella stacca di testa, pallone non troppo lontano dall'incrocio dei pali.Altro calcio d'angolo per i padroni di casa e ancora una volta è conquistato per un'azione insistita sulla sinistra: bene fino a qui la catena formata da Lazovic e Zaccagni.Handanovic solo in area di rigore serve un pallone a metà strada tra Brozovic e Barella, Ilic anticipa l'intervento in scivolata del croato presentandosi a tu per tu con il portiere sloveno che supera con un pallonetto che finisce inesorabilmente in fondo alla rete.Subito in partita la squadra di Inzaghi con Perisic che supera Faraoni lateralmente e mette al centro, pallone che rimane in area con Faraoni che incespica sulla pallone favorendo il controllo di Lautaro: il Toro conclude a botta sicura da una decina di metri, Montipò respinge istintivamente.Tenta la conclusione dopo essersi liberato di Hongla il turco Calhanoglu, pallone murato dalla retroguardia veronese.: Montipò; Ceccherini, Magnani, Gunter; Lazovic, Ilic, Hongla, Faraoni; Zaccagni, Barak, Cancellieri (dal 62' Lasagna).: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic (dal 66' Vidal), Calhanoglu, Perisic (dal 66' Dimarco); Martinez, Dzeko.