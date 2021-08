Un pazzo Bologna riesce a superare in 9 la Salernitana grazie alla doppietta di De Silvestri e il timbro di Arnautovic

admpumiddle

ANDIAMOOOOOO



VINCIAMO NOI IN RIMONTA



GRANDE BOLOGNA #BolognaSalernitana #ForzaBFC #WeAreOne pic.twitter.com/rLDHz7zvGw — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) August 22, 2021



90+4'

Si gettano in avanti gli ospiti alla ricerca disperata del goal che varebbe il pareggio dopo aver flirtato con la vittoria per ben due volte.



90+2'

Ammonito Sansone tra le fila rossoblu.



89'

Cartellino rosso Bologna: finirà con due uomini in meno il Bologna data l'espulsione diretta per Schouten dopo una un'entrataccia ai danni di Obi.



84'

84‘ | - TRIPLO CAMBIO



Escono Orsolini, Dominguez e Arnautovic



Entrano Skov Olsen, Svanberg e Van Hooijdonk #BolognaSalernitana | 3-2 |#ForzaBFC#WeAreOne — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) August 22, 2021

82' Altri due cambi per la #Salernitana: Schiavone per Jaroszynski e Obi per Capezzi. #BolognaSalernitana 3-2 — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) August 22, 2021

ad_dyn<

ad_dyn<

64' Primo cambio per la #Salernitana: esordio in maglia granata per Simy, che prende il posto di Djuric. #BolognaSalernitana 1-1 — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) August 22, 2021

ad_dyn<

56‘ | - DOPPIO CAMBIO:



Escono Barrow e Hickey



Entrano Sansone e Vignato#BolognaSalernitana | 0-1 |#ForzaBFC#WeAreOne — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) August 22, 2021

37‘ | - CHE OCCASIONE!



Splendido cross di Arnautovic per il colpo di testa di Dominguez che sfiora il palo...#BolognaSalernitana | 0-0 |#ForzaBFC#WeAreOne — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) August 22, 2021

Dopo aver segnato 4 goal in Coppa Italia contro la Ternana ma averne subiti 5 in 90 minuti, il Bologna si conferma imprevedibile con una vittoria per 3-2 contro la Salernitana terminando la sfida in 9 uomini per le espulsioni di Soriano al minuto 50 e Schouten 38 minuti più tardi che seguono quella alla mezz'ora di Strandberg.Succede tutto nel secondo tempo quando gli ospiti passano in vantaggio con Bonazzoli su rigore per fallo in area e secondo giallo di Soriano, poi De Silvestri pareggia di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma ancora la Salernitana ritorna in vantaggio con Mamadou Coulibaly che con il mancino beffa Skorupski e i due centrali felsinei che di testa avevano provato a spizzare fuori il pallone finito inesorabilmente all'incrocio.Nel giro di tre minuti il Bologna la ribalta grazie allo stesso De Silvestri, con la fascia al braccio dopo l'addio di Poli, che ancora una volta su calcio d'angolo incorna per il goal del definitivo sorpasso dopo che Arnautovic, il centravanti scelto da Mihajilovic e arrivato dallo Shangai Sipg in estate per un totale di 4 milioni di euro e uno stipendio da 2.7 che lo rendono il calciatore più pagato nella storia del club, si gira in area e timbra per la seconda volta in due partite il cartellino con un goal da attaccante vero.Nulla da fare alla fine per la Salernitana nonostante l'espulsione nei minuti finali di un altro giocatore bolognese, la squadra di Castori torna in Campania con il bottino vuoto ma l'auspicio che la partita spettacolo sia solo il punto di partenza per una stagione al di sopra le aspettative dato che molti addetti ai lavori non si sarebbero aspettati la vittoria quest'oggi degli ospiti, ma nemmeno che segnassero due reti o che al minuto 70 fossero avanti.altro corner per i padroni di casa e altro goal di testa, ancora di De Silvestri, che sfugge alla marcatura di Coulibaly e realizza il goal del sorpasso.azione insistita dei felsinei con Vignato che nella zona laterale serve centralmente Schouten che serve per l'uno due Arnautovic al centro dell'area per poi buttarsi in mezzo; l'austriaco però dopo aver controllato con il destro si gira in un fazzoletto andando a concludere con il mancino battendo Skorupski.cavalca a campo aperto sulla sinistra Ruggeri che prova il cross che viene deviato e arriva sulla testa di Mamadou Coulibaly di cui colpo di testa viene respinto con la mano da Skorupski; il pallone rimane in gioco nell'area piccola e ne prende possesso Simy che l'appoggia allo stesso Coulibaly che con il mancino manda la palla sotto l'incrocio.colpo di testa vincente dell'ex Lazio e Torino tutto solo sul secondo palo il cross da calcio d'angolo di Sansone, Belec ha provato a respingere ma la palla aveva già varcato interamente la linea di porta.dal dischetto si presenta l'autore dei 2 goal con cui la Salernitana ha battuto la Reggina in Coppa Italia, Federico Bonazzoli, ex Inter, Torino e Sampdoria: dagli undici metri l'attaccante spiazza il portiere avversario.Djuric rimane a terra dopo un contrasto con Soriano, l'arbitro Rapuano va a rivedere l'episodio al Var e giudica fallosa la sbracciata del numero 21 del Bologna, già ammonito, che viene quindi espulso per doppia ammonizione.Dopo 48 minuti il risultato al Dall'Ara di Bologna è ancora fermo sul pareggio a reti bianche con poche occasioni da una parte e dall'altra: pericolosi i colpi di testa di Dominguez e Djuric ma in entrambe le occasioni il pallone non ha centrato lo specchio della porta.Rossoblù padroni del campo con gli ospiti che sono attenti a non scoprirsi troppo provando a colpire di contropiede ma la partita dopo mezz'ora si è fatta in salita per gli uomini di Castori: doppia ammonizione nel giro di un minuto per il centrale norvegese Strandberg, nuovo acquisto, e gara che gli ospiti proseguiranno almeno con un uomo in meno.Dall'altra parte, bene ma non benissimo il nuovo centravanti Marko Arnautovic: bravo nel farsi trovare e nel servire i compagni, meno al momento di concludere con un paio di azioni che meritavano maggior fortuna.Rispondono i padroni di casa con Arnautovic che entra in area e prova il tiro a colpo sicuro, conclusione però sballata dell'ex West Ham.Incornata di Milan Djuric, il capitano degli ospiti, su cross morbido di Kechrida: pallone alto.Giallo anche per un giocatore rossoblu: è Soriano a finire nel taccuino dei cattivi per un intervento in ritardo ai danni di Lassana Coulibaly.Cross morbido di Arnautovic a centro area per Dominguez, tutto solo: l'argentino ci prova di testa con la palla che termina a lato di un soffio.vistoso fallo di mano dello stesso centrale granata al limite dell'area su conclusione di Arnautovic, il numero 6 deve quindi lasciare il campo per somma di ammonizioni nel giro di un minuto.Cartellino giallo per il centrale difensivo degli ospiti Strandberg per un fallo tattico commesso ai danni di Orsolini, il quale se n'era andato a gran velocità allo stesso avversario prendendogli il tempo.Mancino potente dell'ex primavera Inter Bonazzoli su punizione, il tiro diventa pericoloso dopo una deviazione ma Skorupski riesce a respingere in tuffo.Occasione per Orsolini che da posizione defilata prova la conclusione al volo, palla che termina sul fondo.Palla in profondità di Soriano per il proprio numero 9 Arnautovic con l'austriaco che in area prova il tocco morbido, pallone che diventa facile preda di Belec.: Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Medel, Hickey (dal 56' Vignato); Schouten, Dominguez (dalll'84' Svanberg); Orsolini (dall'84' Skov Olsen), Soriano, Barrow (dal 56' Sansone); Arnautovic (dall'84' van Hooijdonk).: Belec; Gyomber, Strandberg, Jaroszynski (dall'83' Schiavone); Kechrida (dal 77' Zortea), M.Coulibaly, Capezzi (dall'83' Obi), L.Coulibaly (dal 77' Bogdan), Ruggeri; Djuric (dal 64' Simy), Bonazzoli.