Pereyra e Deulofeu rimontano una Juve sfortunata: a Udine finisce 2-2

Scendiamo in campo così



Our starting XI to face #Juventus



#ForzaUdinese #AlèUdin #WeAreCalcio #SerieATIM #Football #Udinese #UdineseJuve @DinamicaMiko pic.twitter.com/4kL3Zt6bOa — Udinese Calcio (@Udinese_1896) August 22, 2021



Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur (dal 90' Locatelli), Ramsey (dal 60' Chiellini), Bernardeschi (dal 60' Kulusevski); Cuadrado (dal 74' Chiesa), Morata (dal 60' Cristiano Ronaldo), Dybala.

L’undici scelto da Mister Allegri per l’esordio in campionato #UdineseJuve #ForzaJuve pic.twitter.com/D3Vj72rilP — JuventusFC (@juventusfc) August 22, 2021



Il pre-partita

Dopo 5 anni l'Udinese non potrà contare su Rodrigo De Paul, il suo ex capitano che dalla A 2016-2017 ha messo a segno 33 reti giocando 177 partite, mentre la Juventus dopo l'addio nel 2019 ricomincia la stagione con Allegri in panchina: per entrambe le formazioni bianconere inizia oggi quindi un nuovo corso, contraddistinto da giovani in rampa di lancio e scelte forti.

Giovani in rampa di lancio come gli esterni della formazione friuliana, Nahuel Molina e Destiny Udogie: il primo, argentino classe '98, è alla seconda stagione in Italia e viene dalla vittoria in Copa America quest'estate con l'Albiceleste, mentre il secondo, nato e cresciuto a Verona da genitori nigeriani, è in prestito con obbligo di riscatto dallo stesso Hellas, con cui il giovane esterno classe 2002 ha esordito in A racimolando 6 gettoni.

Da loro sembra partire il nuovo corso targato Gotti, con l'aggiunta preziosa del portiere Marco Silvestri, in odore di Nazionale dopo gli ultimi due anni con il Verona che ha il compito non semplice di non far rimpiangere Juan Musso, e della conferma di Roberto Pereyra, l'ex di turno: dopo le 5 reti in 35 presenze l'anno scorso, è partito forte il Tucu con 2 goal all'esordio in Coppa Italia, segno della sua voglia di rilanciarsi e di sostituire nel ruolo di leader emotivo l'amico De Paul.

Dall'altra parte, scelte forti fin da subito per Allegri, con Chiesa che sembrava dovesse accomodarsi in tribuna mentre invece sarà insieme a Cristiano Ronaldo in panchina, anche se sembra per scelta dello stesso portoghese, in odore di cessione anche se non sono pervenute offerte ufficiali a Torino.

Per la prima, il tecnico livornese , dopo averlo schierato anche nelle amichevoli estive in tale ruolo, propone Ramsey nel ruolo di mediano al centro del campo, con la volontà di recuperare un giocatore falcidiato gli ultimi anni da infortuni e una precisa posizione in campo non meglio definita; infine, in attacco spazio a Morata, che sostituisce CR7, e sopratutto Paulo Dybala, che lo stesso tecnico ha visto carico e volenteroso di riprendersi la Juventus.







Dopo un check con il Var l'arbitro annulla la rete del portoghese per fuorigioco, con l'ex Real Madrid che dopo il goal si è tolto la maglia ed è stato ammonito.azione confezionata dalle due sorprese di giornata, Chiesa e Ronaldo, perché partiti dalla panchina: cross del primo per la testa del secondo che in area schiaccia in rete.Vicino al goal Dybala in un'azione tipica: stop al limite dell'area, pallone spostato sul mancino e tiro a giro, Silvestri risponde presente e devìa in angolo.Ancora i padroni di casa si rendono pericolosi con Okaka che si mette in proprio, avanza fino alla linea di fondo per poi mettere il pallone in mezzo su cui arriva l'accorrente Jajalo che di sinistro spara alto da ottima posizione.Ancora Udinese in avanti, sembra in bambola la squadra di Allegri: punizione per i padroni di casa, svetta Samir ma questa volta il portiere polacco degli ospiti si fa trovare pronto e sicuro bloccando la sfera.erroraccio di Szczesnt che rinvia il pallone addosso a Okaka, palla che finisce poi sui piedi del numero 10 Deulofeu che a porta vuota non può sbagliare.Si fa vedere Gerard Deulofeu, ex Milan e Barcellona, che scappa via dopo aver rubato palla nella trequarti juventina e prova il destro al limite dell'area: Szczesny blocca in due tempi.Secondo legno colpito dagli ospiti, questa volta è Bentancur a colpire il palo con una conclusione potente dai 20 metri di prima su suggerimento di Cuadrado a Silvestri battuto.Occasione Juventus con Dybala che calcia la punizione in area per Cristiano Ronaldo che impatta di testa in area di rigore ma il pallone finisce a lato di poco.Controllo al Var per un possibile contatto da rigore tra Danilo e Deulofeu, dopo aver consultato però l'arbitro decide per un nulla di fatto, con un fuorigioco segnalato ai danni dell'Udinese.Occasione per la Juventus con Morata che incorna il pallone su cross di Alex Sandro dalla sinistra, Silvestri è battuto ma la palla s'infrange sul palo.non sbaglia dal dischetto uno degli ex della partita, Pereyra, che spiazza Szczesy e riapre il match.Calcio di rigore per i padroni di casa e ammonizione per il portiere della Juventus: il polacco non trattiene il tiro di Arslan, sulla respinta si avventa lo stesso centrocampista ex Amburgo che anticipa l'intervento del portiere ex Arsenal e Roma subendo poi il fallo dello stesso numero 1.Numero 10 sulle spalle, fascia da capitano al braccio e piede educatissimo: la prima in campionato della Juventus targata Allegri bis è lo show di Dybala, con la Joya che apre le danze dopo pochi minuti per poi lanciare a campo aperto Cuadrado per il raddoppio.L'argentino senza Cristiano Ronaldo, comodamente seduto in panchina in attesa di possibili sviluppi in chiave mercato, è libero di svariare dietro Morata e si diverte a tornare indietro per prendere il pallone, come nel caso del secondo goal, o è bravo a inserirsi in area come nel primo, a dimostrazione di quanto detto dal proprio tecnico pochi giorni fa, ovvero che l'ex Palermo ha voglia di riprendersi la Juventus.Nel mezzo dello show argentino, la Juventus mantiene il pallino del gioco ed è sorniona nell'attendere gli errori in impostazione dell'Udinese cercando di colpire anche in contropiede, mentre i padroni di casa provano a rendersi pericolosi ma Pereyra e Pussetto sono poca roba in confronto a Bonucci e De Ligt, con Szczesny mai veramente messo in difficoltà.Punizione per la Juventus con Bernardeschi che calcia in mezzo all'area: pallone indirizzato verso De Ligt ma l'olandese non arriva di poco alla deviazione.Destro a giro di Morata in area, pallone che termina fuori non di molto.nella propria metà campo Dybala lancia Cuadrado che al limite dell'area avversaria punta Nuytinck il quale non riesce a fermarlo con il colombiano che si allunga il pallone verso l'esterno nei pressi dell'area piccola e libera il destro: pallone sotto le gambe di Silvestri, è raddoppio juventino.Mantiene il possesso palla la squadra ospite, padrona al momento del campo.Si fanno vedere in avanti i padroni di casa con Pussetto che, dopo aver dialogato al limite dell'area con Pereyra, tenta la conclusione, troppo centrale però e diventa facile preda di Szczesny.dai 30 metri in posizione centrale Bentancur smista sulla corsia destra per Cuadrado che punta Udogie e serve nuovamente l'ex Boca, inseritosi indisturbato in area di rigore: l'uruguaiano con il destro mette un pallone rasoterra in mezzo all'area su cui arriva il numero 10 juventino che d'esterno sinistro trova l'angolo più lontano su cui Silvestri non può arrivare.: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir (dal 90+3' Zeegeelar); Molina, Arslan (dall'81' Okaka), Walace, Makengo (dal 57' Deulofeu), Udogie (dal 57' Stryger Larsen); Pereyra; Pussetto (dall'81' Jajalo).