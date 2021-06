Inghilterra-Scozia 0-0 live: secondo tempo

admpumiddle

48' | A big save from David Marshall to palm away Mount's shot. [0-0] — Scotland National Team (@ScotlandNT) June 18, 2021

30' | Great chance for Scotland, as Kieran Tierney switches to Stephen O'Donnell – his ball in finds the head of Ché Adams, but can't get it on target. [0-0] — Scotland National Team (@ScotlandNT) June 18, 2021

4' | Early chance for Scotland, as Ché Adams' shot is blocked inside the box. [0-0] — Scotland National Team (@ScotlandNT) June 18, 2021

Your Scotland team taking on England this evening. ad_dyn<



Come on, lads!#EURO2020 | #SCO pic.twitter.com/BzCdZuCug7 — Scotland National Team (@ScotlandNT) June 18, 2021

L'Inghilterra rientra più decisa: Mount prova la bordata da fuori area ma Marshall la respinge in grande stile.E' l'Inghilterra a toccare la prima palla della ripresa: riparte la partita.Termina a reti inviolate la prima frazione di gara.Ancora una volta la Scozia si rende pericolosa: dalla sinistra parte un cross, verso l'area di rigore, sul quale si precipita O'donnell che colpisce al volo di collo interno e costringe Pickford ad una parate eccezionale.Doppio palo Inghilterra: prima al 5' con Foden e poi con Stones al 11' dagli svilluppi di un corner: il centrale difensivo ha staccato perfettamemte anticipando i difensori avversari ma, sfortunatamete, la palla si è schiantata sul palo alla sinistra di Marshall.La Scozia, dalla destra, con tre tocchi di prima arriva in area a calciare in porta con Adams: Stones si oppone al tiro e salva la porta inglese difesa da Pickford.Le due compagini scendono in campo: gli inni delle squadre anticipano il fischio d'inizio. La Scozia tocca il primo pallone. Il derby britannico può iniziare.La partita Inghilterra-Scozia avrà inizio alle ore 21.00: Inghilterra e Scozia sono pronte a scendere in campo per la seconda giornata del Girone D, con gli inglesi che vogliono chiudere il discorso qualificazione dopo il successo sulla Croazia.Queste intanto le formazioni ufficiali di Inghilterra-Scozia.: Pickford; James, Stones, Mings, Shaw; Phillips, Rice; Sterling, Mount, Foden; Kane. C.t.: Southgate.: Marshall; Hanley, McTominay, Tierney; O’Donnell, McGinn, Gilmour, McGregor, Robertson; Adams, Dykes. C.t.: Clarke.