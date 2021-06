Inghilterra-Scozia 0-0: il derby britannico termina in stallo

admpumiddle

Quella tra Inghilterra e Scozia è lo scontro tra Nazionali più antico della storia del calcio: negli ultimi 149 anni le due nazionali si sono affrontate ben 114 volte: la prima sfida, nel 1873, a Hamilton Crescent, Glasgow è terminata in parità.

Da quell’incontro si è stabilita però la netta supremazia inglese: 48 vittorie a fronte di 25 sconfitte in tutte le competizioni.

Il convincente successo all'esordio contro la Croazia ha confermato le previsioni dei bookmakers locali, che hanno indicato gli inglesi tra i favoriti per la vittoria finale: nuovamente a Wembley, contro la Scozia, che è apparsa, contro i cechi, totalmente inoffensiva in attacco.

E’ terminato, tuttavia, 0-0 il Derby britannico: gli scozzesi, nello scontro di Euro 2020, sono riusciti a mettere in difficoltà i favoriti mostrando un giro palla molto fluido e una velocità esplosiva prorompente.

Dopo un primo tempo caratterizzato da un’unica vera occasione gol, messa in atto dai Tre Leoni, con James che ha lambito il palo alla mezzora, la partita si è infuoca nella ripresa.

Gli inglesi hanno provato l’affondo più volte ma hanno trovato un muro. Dall’altra parte gli scozzesi hanno tentano manovre d’attacco in ripartenza ma senza troppo successo. Tuttavia il conto delle reti totali della gara resta fermo a 0. Risultato che avvantaggia però gli Scozzesi e complica la qualificazione agli ottavi degli inglesi.

61' | A last-ditch header from England denies Lyndon Dykes – his shot looked to be going in. [0-0] — Scotland National Team (@ScotlandNT) June 18, 2021

48' | A big save from David Marshall to palm away Mount's shot. [0-0] — Scotland National Team (@ScotlandNT) June 18, 2021

30' | Great chance for Scotland, as Kieran Tierney switches to Stephen O'Donnell – his ball in finds the head of Ché Adams, but can't get it on target. [0-0] — Scotland National Team (@ScotlandNT) June 18, 2021

4' | Early chance for Scotland, as Ché Adams' shot is blocked inside the box. [0-0] — Scotland National Team (@ScotlandNT) June 18, 2021

Your Scotland team taking on England this evening. ad_dyn<



Come on, lads!#EURO2020 | #SCO pic.twitter.com/BzCdZuCug7 — Scotland National Team (@ScotlandNT) June 18, 2021

Termina 0-0 la gara tra Scozia e InghilterraMiracolo Inghilterra: la Scozia calcia in porta con Dykes che a botta sicura indirizza la sfera verso l'incrocio dei pali. Tuttavia, dal nulla, sbuca James che di testa salva sulla linea.James viene servito da Kane, stoppa con la suola ma calcia con il corpo all'indietro e la spara alta sopra la traversa.L'Inghilterra rientra più decisa: Mount prova la bordata da fuori area ma Marshall la respinge in grande stile.E' l'Inghilterra a toccare la prima palla della ripresa: riparte la partita.Termina a reti inviolate la prima frazione di gara.Ancora una volta la Scozia si rende pericolosa: dalla sinistra parte un cross, verso l'area di rigore, sul quale si precipita O'donnell che colpisce al volo di collo interno e costringe Pickford ad una parate eccezionale.Doppio palo Inghilterra: prima al 5' con Foden e poi con Stones al 11' dagli svilluppi di un corner: il centrale difensivo ha staccato perfettamemte anticipando i difensori avversari ma, sfortunatamete, la palla si è schiantata sul palo alla sinistra di Marshall.La Scozia, dalla destra, con tre tocchi di prima arriva in area a calciare in porta con Adams: Stones si oppone al tiro e salva la porta inglese difesa da Pickford.Le due compagini scendono in campo: gli inni delle squadre anticipano il fischio d'inizio. La Scozia tocca il primo pallone. Il derby britannico può iniziare.La partita Inghilterra-Scozia avrà inizio alle ore 21.00: Inghilterra e Scozia sono pronte a scendere in campo per la seconda giornata del Girone D, con gli inglesi che vogliono chiudere il discorso qualificazione dopo il successo sulla Croazia.Queste intanto le formazioni ufficiali di Inghilterra-Scozia.: Pickford; James, Stones, Mings, Shaw; Phillips, Rice; Sterling, Mount, Foden; Kane. C.t.: Southgate.: Marshall; Hanley, McTominay, Tierney; O’Donnell, McGinn, Gilmour, McGregor, Robertson; Adams, Dykes. C.t.: Clarke.