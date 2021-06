Francia Germania 1-0: i Blues partono bene grazie all'autorete di Hummels e superano i tedeschi, mai pericolosi

admpumiddle

Vince la Francia la partita inaugurale del proprio cammino europeo con una prova di forza, di volontà ma anche di esperienza: i transalpini vincono grazie alla maggior freschezza fisica, ad un'estrema capacità finalizzativa per la quale le poche volte che si sono proiettati in attacco sono andati vicinissimi al goal e ad un gioco di squadra ai massimo livelli con tutti gli interpreti che si conoscono a memoria e si trovano a meraviglia.Quella per alcuni poteva essere sembrare una finale è sembrata più una semifinale: troppo superiore la Francia, sempre in controllo e mai in difficoltà, con la Germania che non sembra al livello di Portogallo o Inghilterra, squadre che offensivamente hanno tanta qualità e fantasia ma che, rispetto alla Nazionale teutonica, in difesa sembrano offrire qualche garanzia in più.In ombra tutti gli uomini offensivi tedeschi con Muller poco partecipe alla manovra anche per un'assenza di un anno e mezzo e il resto degli attaccanti troppo timidi, meglio il centrocampo con Kroos padrone delle chiavi del centrocampo oggi in maglia bianca, Kimmich bene sopratutto nel secondo tempo quando ha avuto più compiti offensivi e più liberta di sganciarsi, poco servito Gosens, mentre in difesa Hummels paga una velocità e probabilmente un'età non paragonabili a quella degli attaccanti francesi, sopratutto Mbappé.Tra i Blues bene Kanté, uomo ovunque del centrocampo francese che, con l'uscita di Benzema, lo ha visto pure come primo uomo in pressing sul portatore di palla avversario, e Pogba, sempre elegante nelle giocate, mentre una prestazione di alta densità per Rabiot che doveva sostituire il dinamismo di Matuidi e l'ha fatto bene, andando anche vicino al goal con il palo colpito a inizio secondo tempo.Kroos dalla propria metà campo trova Sane nei pressi dell'area avversaria, supera la marcatura asfissiante di Kanté e in scivolata serve Volland, solo in zona esterna, che di prima con il mancino la mette tesa in area ma il pallone finisce nella terra di nessuno: tutti indietro gli attaccanti tedeschi, il pallone passa vicino alla porta per terminare sul fondo lontano dai pali di Lloris.Dopo i problemi accusati pochi minuti prima, Rabiot esce dal campo in favore di Ousmane Dembele con il blaugrana che si posiziona esterno a sinistra in un modulo che sembra il 4-5-1 con lui e il compagno al Barcelona Griezmann esterno a destra e Mbappé unico terminale offensivo.Tutti in avanti i tedeschi con la Francia che difende a spada tratta il vantaggio con Griezmann e Mbappé protagonisti anche sul finire del match di una fase difensiva molto generosa.Prima sostituzione per la Francia con Deschamps che richiama in panchina Benzema per inserire il centrocampista Corentin Tolisso con li Blues che presumibilmente passeranno ad un 4-4-2 con Griezmann e Mbappé davanti.Tenta il tutto per tutto la Germania che inserisce Kevin Volland, autore di 16 goal con il Monaco e centravanti tedesco con più goal segnati in stagione, al posto di Gosens, infine fuori Ginter dentro Emre Can.A metà campo Pogba riceve palla da Griezmann e forse attarda un po' prima di servire la volata di Mbappé che, una volta servito, s'invola verso la porta e dentro l'area serve dall'altra parte Benzemaa che a porta sguarnita deve solo indirizzarla dentro la porta.Uno due Mbappé-Benzema con il primo che parte in velocità all'altezza del centrocampo e il secondo che los erve con un lungo filtrante nel cerchio di metà campo: l'ex Monaco brucia in velocità Hummels, inizialmente in discreto vantaggio, e all'ingresso in area taglia la strada del centrale tedesco per concludere in porta con il destro ma l'ex Bayern da dietro in scivolata gli sradica il pallone, per l'arbitro non è rigore.Doppio cambio per la Germania con Gnabry che lascia il posto a Timo Werner e Havertz che lo lascia a favore di Sane.Dopo che il palloen è stato respinto i francesi continuano la manovra offensiva con Mbappé che parte in posizione irregolare e nonostante la marcatura di tre avversari davanti a lui, trova il pertugio dentro l'area per colpire Neuer sul secondo palo con un tiro di biliardo: goal annullato.Azione prolungata della Francia con i giocatori che si sono prodigati in lungo possesso palla che ha portato con pochi tocchi i Blues dalla propria metà campo all'area avversaria con Griezmann che serve dalla zona centrale Benzema spostato a sinistra: il numero 9 del Real controlla, alza la testa, finta il tiro un paio di volte spostando la palla con l'esterno verso la zona più centrale tentando poi la conclusione d'interno, pallone che sbatte sulla schiena di Hummels.Si rialza dopo due minuti a terra Pavard che ha preso un brutto colpo in testa da Gosens che nel tentativo di anticiparlo è andato addosso al francese.Scambio tra Muller, Kimmich e Havertz con quest'ultimo che serve centralmente all'altezza del dischetto il numero 25, tenta la conclusione l'omonimo della leggenda Gerd ma Kimbempe con la schiena in scivolata ferma tutto.L'occasione più nitida per la Germania: cross lungo di Gosens verso la parte opposta dove in area si trova Gnabry tutto solo che di controbalzo d'interno di prima tenta la conclusione con il destro, pallone alto di un soffio.Azione offensiva della Francia con Rabiot che in scivolata conclude all'ingresso dell'area piccola, pallone che si stampa sul palo esterno terminando fuori.Primo tempo che premia gli uomini di Deschamps, lesti a sfruttare l'errore in fase difensiva di Hummels che nel tentativo maldestro di anticipare Mbappé spedisce il pallone sotto la traversa della propria porta: dopo 20 minuti di studio e varie occasioni è stata la Francia a meritare il vantaggio.La Germania si rende pericolosa con alcuni spunti personali degli uomini in attacco più attesi, Gnabry e il rientrante Muller, ma in entrambe le occasioni la battuta di Kroos no centra la porta difesa da Lloris; sull'altro fronte, Francia ispirata che non ha fretta ma cerca di colpire con Pogba di testa su calcio d'angolo prima della rete e poi con Mbappé su cui risponde presente Neuer.Tra i più positivi Pogba e Kanté da una parte con il primo che d'esterno ha servito una palla d'oro per Hernandez e il secondo sempre bravo a capire prima i movimenti e i passaggi avversari, dall'altro lato in nettà difficoltà Hummels che soffre la velocità degli attaccanti avversari.In ombra Gosens, servito poco, mentre nella fascia opposta Kimmich si vede che è abituato a giocare centralmente data la sua tendenza ad accentrarsi ma il movimento dell'ex Lipsia non è seguito da nessuno con Ginter che nasce centrale e non avanza e Havertz, come Muller, che preferisce la zona centrale, con alcune difficoltà quindi sul lato destro tedesco ad attaccare.Azione insistita della Germania con Gnabry che dalla zona esterna tenta di entrare in area per via centrale ma il tedesco viene murato da Kanté, poi palla che arriva a Kroos che tenta di cambiare gioco servendo Kimmich ma il pallone è lento ed è facile preda di Rabiot.Parte il contropiede con 3 vs 3 con Mbappé, Benzema e Griezmann soli contro il trio di centrali tedesco ma l'ex Monaco rallenta tutto una volta superato il centrocampo.Scontro di gioco tra Lucas Hernandez e Kimmich, compagni di squadra proprio in Baviera: Kimmich lamenta un fallo d'ostruzione del francese che riceve una scarpata involontaria al volto dal tedesco, scoordinato e in caduta per l'intervento dell'ex Atletico Madrid.Tenta il cross Gosens, pallone che viene deviato da Pavard che diventa preda di Gnabry che in area in girata la mette nuovamente in mezzo con Gundogan che tenta la conclusione di controbalzo per anticipare la marcatura dei centrali francesi: pallone che riesce a toccare a malapena, conclusione che termina fuori.Accelera Mbappé che comincia a scaldare i propri motori: il 22enne del Psg supera in velocità Hummels ed entra in area in zona esterna, la mette in mezzo con il mancino ma Ginter in scivolata evita che la palla possa andare in zone pericolose della propria area.Altro fallo dei Blues ai danni di un giocatore avversario, questa volta è Varane che mette giù Muller, con la punizione di Kross che dai 25 metri potrebbe essere pericolosa ma il tiro dell'ex Bayer e Bayern termina a lato.Fallo di Kanté al limite dell'area su Gundogan che se n'era andato, posizione abbastanza centrale da cui Kroos può far male ma la battuta del Merengue s'infrange sulla barriera: azione costruita da una rimessa laterale con il fraseggio tra Pavard, Mbappé e Pogba, quest'ultimo d'esterno dalla zona laterale di destra serve l'accorrente Lucas Hernandez già in area dalla parte opposta che controlla e mette il pallone in mezzo con Hummels che, nel tentativo di anticipare Mbappé appostato dietro, la mette dentro la propria porta.Dai 15m ci prova Mbappé che d'interno prova a sorprendere Neuer nella zona mancina del campo, pallone indirizzato verso il secondo palo su cui arriva il portiere e capitano della Nazionale tedesca in allungo.Pogba si eleva e sul calcio d'angolo va a colpire di testa in solitaria, pallone alto.Scambio tra Pavard e Kanté con il secondo che tenta l'imbucata rasoterra in area per Benzema, pallone respinto; nel proseguio dell'azione Kanté serve esternamente ancora il terzino del Bayern ed ex Stoccarda Pavard che la mette tesa in mezzo, Hummels in scivolata sbroglia la matassa.Prima ammonizione del match con Joshua Kimmich che interviene in ritardo su Lucas Hernandez senza togliere la gamba: per l'arbitro è valevole di cartellino l'intervento scomposto del giocatore del Bayern.: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Rabiot; Griezmann; Benzema, Mbappé.: Neuer; Ginter, Hummels. Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; Havertz, Muller; Gnabry.Il pre partitaEsordio in questo Europeo solamente alla fine per la Francia campione del mondo e finalista agli ultimi Europei contro la Germania di Low, già sicuro di abbandonare la panchina teutonica dopo più di 10 anni, che dopo il fallimento del mondiale 2018 ha dato inizio a una rivoluzione a metà, con il ritorno dei "vecchi" Thomas Muller e Mtas Hummels, utili per risolvere i problemi offensivi e sopratutto difensivi affinché la Nazionale ritrovi il proprio equilibrio.Quello di stasera è il primo dei tre big match che coinvolgono 3 delle squadre che hanno più contraddistinto il calcio mondiale nell'ultimo decennio con Francia, Germania e Portogallo a giocarsi la qualificazione del girone F