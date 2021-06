Francia Germania Live 1-0: finito il primo tempo, a decidere la deviazione nella propria porta di Hummels

admpumiddle

outstream

ad_dyn<

ad_dyn<

ad_dyn<

ad_dyn<

ad_dyn<

Azione insistita della Germania con Gnabry che dalla zona esterna tenta di entrare in area per via centrale ma il tedesco viene murato da Kanté, poi palla che arriva a Kroos che tenta di cambiare gioco servendo Kimmich ma il pallone è lento ed è facile preda di Rabiot.Parte il contropiede con 3 vs 3 con Mbappé, Benzema e Griezmann soli contro il trio di centrali tedesco ma l'ex Monaco rallenta tutto una volta superato il centrocampo.Scontro di gioco tra Lucas Hernandez e Kimmich, compagni di squadra proprio in Baviera: Kimmich lamenta un fallo d'ostruzione del francese che riceve una scarpata involontaria al volto dal tedesco, scoordinato e in caduta per l'intervento dell'ex Atletico Madrid.Tenta il cross Gosens, pallone che viene deviato da Pavard che diventa preda di Gnabry che in area in girata la mette nuovamente in mezzo con Gundogan che tenta la conclusione di controbalzo per anticipare la marcatura dei centrali francesi: pallone che riesce a toccare a malapena, conclusione che termina fuori.Accelera Mbappé che comincia a scaldare i propri motori: il 22enne del Psg supera in velocità Hummels ed entra in area in zona esterna, la mette in mezzo con il mancino ma Ginter in scivolata evita che la palla possa andare in zone pericolose della propria area.Altro fallo dei Blues ai danni di un giocatore avversario, questa volta è Varane che mette giù Muller, con la punizione di Kross che dai 25 metri potrebbe essere pericolosa ma il tiro dell'ex Bayer e Bayern termina a lato.Fallo di Kanté al limite dell'area su Gundogan che se n'era andato, posizione abbastanza centrale da cui Kroos può far male ma la battuta del Merengue s'infrange sulla barriera: azione costruita da una rimessa laterale con il fraseggio tra Pavard, Mbappé e Pogba, quest'ultimo d'esterno dalla zona laterale di destra serve l'accorrente Lucas Hernandez già in area dalla parte opposta che controlla e mette il pallone in mezzo con Hummels che, nel tentativo di anticipare Mbappé appostato dietro, la mette dentro la propria porta.Dai 15m ci prova Mbappé che d'interno prova a sorprendere Neuer nella zona mancina del campo, pallone indirizzato verso il secondo palo su cui arriva il portiere e capitano della Nazionale tedesca in allungo.Pogba si eleva e sul calcio d'angolo va a colpire di testa in solitaria, pallone alto.Scambio tra Pavard e Kanté con il secondo che tenta l'imbucata rasoterra in area per Benzema, pallone respinto; nel proseguio dell'azione Kanté serve esternamente ancora il terzino del Bayern ed ex Stoccarda Pavard che la mette tesa in mezzo, Hummels in scivolata sbroglia la matassa.Prima ammonizione del match con Joshua Kimmich che interviene in ritardo su Lucas Hernandez senza togliere la gamba: per l'arbitro è valevole di cartellino l'intervento scomposto del giocatore del Bayern.: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Rabiot; Griezmann; Benzema, Mbappé.: Neuer; Ginter, Hummels. Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; Havertz, Muller; Gnabry.Il pre partitaEsordio in questo Europeo solamente alla fine per la Francia campione del mondo e finalista agli ultimi Europei contro la Germania di Low, già sicuro di abbandonare la panchina teutonica dopo più di 10 anni, che dopo il fallimento del mondiale 2018 ha dato inizio a una rivoluzione a metà, con il ritorno dei "vecchi" Thomas Muller e Mtas Hummels, utili per risolvere i problemi offensivi e sopratutto difensivi affinché la Nazionale ritrovi il proprio equilibrio.Quello di stasera è il primo dei tre big match che coinvolgono 3 delle squadre che hanno più contraddistinto il calcio mondiale nell'ultimo decennio con Francia, Germania e Portogallo a giocarsi la qualificazione del girone F