Inghilterra Croazia Live 0-0: pronti via e Foden colpisce il palo, dopo 20 minuti è forcing inglese

Continuo possesso palla inglese con la squadra di Dalic che in fase di non possesso sembra schierata con il 4-4-2 con Kramaric e Perisc esterni e Modric più davanti con meno compiti di pressing ad affiancare Rebic, pronto a battagliare su tutti i rimpalli.Giro palla inglese che al momento sembra l'unica squadra scesa in campo: forcing ingese che cerca di colpire l'avversario sia coi calci lunghi sia con scambi veloci soprattuto sulla sinistra dove Mount e Sterling stanno mettendo in difficoltà Vrsaljko e Vida.Sugli sviluppi del calcio d'angolo botta da fuori di Kalvin Phillips al volo sul pallone respinto dalla difesa croata, Livakovic riesce a smanacciare con un intervento non facile data la foresta di gambe davanti a lui.Mount trova in area Kane che lotta con Vida, riesce a servire Sterling che prova a rientrare sul destro ma Caleta-Car irrompe sull'ex Liverpool e manda la palla in calcio d'angolo.Ad un passo dal vantaggio i padroni di casa con Sterling che muove il pallone a metà campo, serve Foden all'incrocio delle linee di destra dell'area di rigore: il talento classe 2000 del City controlla e piazza con il mancino, il pallone si stampa sul palo più lontano della porta difesa da Livakovic.

Here. We. Gooooooooooooooo! #ENGCRO#BeProud #CRO #EURO2020 #Vatreni

— HNS (@HNS_CFF) June 13, 2021 Pickford; Walker, Stones, Mings, Trippier; Phillips, Rice; Sterling, Mount, Foden; Kane.Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Rebic, Kramaric, Perisic."It's coming home" è l'urlo, il grido ma anche la canzone, che da anni accompagna la Nazionale inglese al via delle competizioni internazionali: mai come quest'anno però la patria del calcio così come lo conosciamo oggi è sembrata tanto speranzosa per via dell'elevata qualità di cui può disporre il Ct Southgate.Le polemiche non sono mancate, dalla mancata convocazione di Lingard a quella di Ward-Prowse passando per la mole di terzini destri convocati e la scelta di Pickford come portiere titolare, ma per l'ex Commissario tecnico della selezione Under 21 la sfida non è facile anche per la pressione: le semifinali e la finale si giocherà nello stesso stadio teatro della partita di oggi e la voglia di portare a casa solo il secondo trofeo della propria storia è tanta.Il rapporto tra il Campionato europeo e la casa dei Beatles e degli Oasis è d'amore e odio: terzo posto nel 1968 e 1996, stop al primo turno nel 1980, 1988, 1992 e 2000, per il resto molte mancate qualificazioni ed eliminazione ai quarti di finale per una squadra che l talento l'ha sempre avuto ma difficilmente nei momenti clou ha saputo tradurlo in vittorie importanti.Dalla semifinale di Coppa del Mondo giocata 3 anni fa l'Inghilterra ha cambiato alcuni interpreti: la difesa è rimasta intatta con l'acciaccato Maguire che dovrebbe riposare per le prime gare del girone mentre a centrocampo mancheranno Alli, Lingard e Young con i giovani Mount e Foden avanti e Rice in posizione più arretrata pronti a conservare le chiavi del centrocampo per gli anni a venire; davanti spazio ancora per Sterling nonostante una stagione non da titolare indiscusso nel City e per il capitano Kane, primatista di goal nelle qualificazioni e dopo aver vinto il premio di miglior attaccante e assist man della Premier League ha voglia di confermarsi a livello continentale.Per la Croazia c'è stato un piccolo ricambio generazionale che ha visto protagonista la colonna della squadra rispetto alla semifinale in cui vinse 2-1 in rimonta contro la nazionale di sua maestà: addio per Subasic, Lovren, Rakitic e Mandzukic quindi rispetto a 5 anni fa ci saranno 4 novità con il 26enne Livakovic tra i pali, il classe '96 Caleta-Car davanti al portiere insieme a Vida, il fresco vincitore dell'ennesima Champions nella sua carriera Kovacic e davanti Kramaric, che ai Mondiali partiva come primo sostituto dell'ex Juventus e Milan SuperMario.