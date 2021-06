Euro 2020: alle 21 si gioca Belgio-Russia. Le formazioni

admpumiddle

È pronta per il suo debutto all'Europeo una delle favorite per la vittoria finale, ovvero il Belgio, che sfiderà la Russia, anche se già si erano affrontate nelle gare di qualificazioni proprio a questo Europeo.

"Abbiamo giocato contro la Russia diverse volte di recente - afferma Dries Mertens ricordando i recenti scontri -. Si tratta di una squadra che ha qualità individuali. Giocheranno in casa in un grande torneo e, come accaduto alla Coppa del Mondo 2018, mostreranno tutta la loro voglia di vincere. Scenderemo in campo con rispetto, ma anche con una grande voglia di vincere."

Nonostante la sfida difficilissima il ct della Russia Stanislav Cherchesov rimane comunque carico: "Li abbiamo già affrontati nelle qualificazioni. Sono una buona squadra: ambiziosa, forte, con un grande allenatore e buoni giocatori. Non è una sorpresa che siano stati in cima alla classifica FIFA negli ultimi anni. Le nostre recenti partite con il Belgio sono state molto aperte, si è visto un calcio spettacolare che i tifosi hanno apprezzato. Abbiamo capito a che punto siamo. Non siamo tra i favoriti del torneo, ma questo non significa nulla.".

Per quanto riguarda le formazioni il Belgio sarà orfano di Kevin De Bruyne e Axel Witsel. In attacco Roberto Martinez punta tutto sul tridente Dries Mertens, Thorgan Hazard e Romelu Lukaku. La Russia risponde con un inedito 4-2-3-1 con Kuzyaev, Golovin e Miranchuk a sostegno dell'unica punta Dzyuba.

outstream

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Castagne, Tielemans, Dendoncker, Carrasco; Mertens, T. Hazard; Lukaku. ALL: Roberto Martinez







RUSSIA (4-2-3-1): Shunin; Karavaev, Dzhikiya, Semenov, Zhirkov; Zobnin, Ozdoev; Kuzyaev, Golovin, Al. Miranchuck; Dzyuba. ALL: Stanislav Cherchesov