Sergio Conceiçao in pole per il Napoli. Gattuso esonerato con un Tweet

Dopo l’esonero avvenuto tramite Twetter per Rino Gattuso, da parte di Aurelio De Laurentis: “Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis.”

Sembrerebbe Sergio Conceiçao il prossimo a sedersi sulla panchina del Napoli.

Il portoghese, nelle ultime ore, ha superato Luciano Spalletti per la panchina partenopea.

L’allenatore del Porto dovrebbe firmare un contratto biennale per 5 milioni lordi.

A curare gli interessi del tecnico portoghese è lo stesso di Gattuso, Jorge Mendes; il tecnico è atteso a Roma nella giornata di mercoledì per firmare con il Napoli.Il tecnico del Porto conosce già bene il campionato italiano, Conceiçao è stato un giocatore della Lazio, con la quale ha vinto lo scudetto del 1999-2000; oltre a vestire la maglia biancoceleste ha giocato anche con Parma e Inter.A meno di eventuali colpi di scena, il prossimo allenatore del Napoli sarà Concençao.