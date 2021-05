Lazio, tra lunedì e martedì la decisione sul futuro di Inzaghi

admpumiddle

Manca solo una giornata al termine del campionato, ma il mercato degli allenatori è già in fibrillazione.

In casa Lazio c’è grande incertezza in merito al futuro di Simone Inzaghi: domani ci sarà la sfida con il Sassuolo, nella speranza di chiudere bene il campionato, con il sesto posto e l'Europa League già in tasca; poi tra lunedì e martedì avrà luogo il vertice decisivo per il rinnovo del tecnico.



In attesa di comprendere gli sviluppi della vicenda, il patron Lotito ha iniziato a guardarsi intorno, con l'attenzione rivolta particolarmente a Mihajlovic e Gattuso. Il primo, sotto contratto con il Bologna, rappresenterebbe un tecnico-bandiera, in ricordo del suo passato biancoceleste, proprio come lo è Simone; Rino, invece, piace molto al numero uno laziale ed è ormai cosa certa la sua dipartita dal Napoli.

Non sappiamo se si virerà o meno verso una conferma di Inzaghi, tenendo anche conto del fatto che la Lazio, senza Champions, non potrà offrirgli grandi scenari, con una rosa che va ringiovanita e con un big che potrebbe pure partire; inoltre rientreranno i prestiti che a Formello hanno fallito e dovranno essere rimpiazzati.

Tra lunedì e martedì, comunque, conosceremo la verità.