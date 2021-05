Atalanta Juventus Live 1-1: cominciato il secondo tempo

admpumiddle

La cronaca del secondo tempo

60'

Conquista il pallone la Juventus a centrocampo con Chiellini che anticipa il passaggio di Hateboer per Malinvoskyi sulla linea laterale dando il via alla ripartenza bianconera con Ronaldo che dentro l'area chiude l'uno due con Chiesa servendo l'ex viola di tacco, il giovane esterno tutto solo davanti a Gollini manda la palla sul palo.



59'

Chiesa entra in area di rigore superando in velocità Hateboer verso l'esterno e serve in mezzo Kulusevski che di prima di sinistro da distanza ravvicinata prova a sorprendere sul primo palo Gollini, l'ex Verona e Manchester United smanaccia via.

outstream

Punizione pericolosa atalantina nei pressi del lato corto dell'area di rigore di Malinovskyi che calcia forte e teso verso il mezzo, pallone in mezzo con Chiellini che respinge, Romero prova a ribattere in porta ma lo anticipa De Ligt che si prende un pestone dallo stesso argentino ex Genoa e Juve.Cross dal lato destro dell'eroe contro l'Inter Cuadrado verso il secondo palo, palla che arriva sulla testa dell'americano McKennie che ci prova, palla a lato di un soffio.







Terminati i primi 45 minuti della finale di Coppa Italia con l'Atalanta, spesso pericolosa grazie a un Duvan Zapata in stato di grazia capace di portare a spasso da solo metà difesa bianconera con De Ligt molto impegnato, che non si è fatta scoraggiare dal goal dell'ex di Kulusevski al minuto 31 pareggiando dopo 10 minuti.

ad_dyn<

Una partita molto sentita come dimostrato dall'esultanza di entrambe le panchine ai goal ma sopratutto a ritmi altissimi con i due goal nati da ripartenze veloci.



44'

Ancora l'esterno destro nerazzurro Hateboer che sgasa in fascia e mette in mezzo la palla: spiovente su cui si avventa Zapata ma il colombiano viene anticipato dai difensori juventini.

ad_dyn<

Freuler ruba palla a Rabiot servendo sulla fascia destra Hateboer, il nazionale olandese la mette a rimorchio nei pressi del limite dell'area per Malinovskyi, l'ucraino stoppa e calcia con il mancino, Buffon battuto.



41'

Altro ammonito, tocca a de Ligt che sta dando vita con Duvan Zapata ad una partita nella partita: Massa punisce l'intervento dell'olandese ai danni del numero 91 avversario nel cerchio di centrocampo.

ad_dyn<

ad_dyn<

ad_dyn<

#AtalantaJuve | 0-0 | 5'



#Zapata controlla e si gira in area: palla a un centimetro dal palo.

Zapata controls and turns inside the box: his shot is inches wide.#TIMVISIONCUP #GoAtalantaGo — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 19, 2021

Primo giallo anche tra le fila nerazzurre: Malinvoskyi trattiene Rabiot pronto a ripartire.Ancora viva l'Atalanta che attacca subito alla ricerca del pareggio: cross in mezzo, Hateboer ci prova all'altezza del secondo schiacciando di testa, Buffon si allunga ed evita il goal del pareggio.scontro tra Ronaldo e Palomino all'ingresso dell'area di rigore con il portoghese che rimane a terra, McKennie che riesce a servire sul lato destro Kulusevski con lo svedese ex Primavera Dea che col mancino manda il pallone a giro sul secondo palo con Gollini immobile.S'incarica della battuta Malinovskyi, l'ucraino ci prova con il mancino ma il pallone gitra male e va verso l'esterno con Buffon che controlla il pallone uscire a lato.Primo cartellino estratto dall'arbitro Massa ed è per Chiellini: il capitano bianconero viene punito per l'intervento ai danni di Pessina vicino all'area di rigore.Pallone di Gosens dalla fascia sinistra che arriva su quella opposta: controllo di testa di Pessina in area che serve Freuler nonostante la marcatura di Rabiot, lo svizzero va ad incrociare con un rasoterra sul secondo palo, pallone a lato di un soffio.Accelerazione fulminea sulla fascia sinistra di Zapata che si libera di Cuadrado ma de Ligt in scivolata gli sradica il pallone.Della battuta si è incaricato lo stesso portoghese che calcia sulla barriera, sulla ribattuta ci riprova di potenza ma respinge Toloi.Messo giù al limite all'angolo delle due linee che delimitano l'area di rigore Cristiano Ronaldo, punizione per i bianconeri.Avanza in area di rigore Duvan Zapata, fin qui l'uomo più pimpante tra i 22 in campo, passando la palla all'altezza dell'area piccola a Pessina che controlla e cade: per Massa l'intervento di Rabiot è sulla palla, proteste da parte dell'ex Milan e Monza.Ancora l'Atalanta pericolosa con il colombiano che dentro l'area riceve il pallone da Gosens, si gira e prova la conclusione, palla fuori di un soffio.



3'

Occasione Atalanta con Palomino: Duvan Zapata battaglia con de Ligt in area e scappa via, la mette in mezzo con l'argentino che si era sganciato e va alla conclusione di prima, Buffon para.









Il pre partita- Alle 21 in scena allo stadio Mapei Stadium in Reggio Emilia la finale della 74esima edizione della Coppa Italia, a contendersi il trofeo l’Atalanta di Gasperini, alla ricerca della seconda vittoria nella competizione dopo la vittoria nella stagione 1962/1963 ma soprattutto dopo la finale di 2 anni fa e la semifinale di 3 anni fa, e la Juventus, con i bianconeri vittoriosi in 13 occasioni (record) e alla ricerca del secondo trofeo nell’ultimo anno dopo la Supercoppa vinta 4 mesi or sono.

“La Coppa Italia sarebbe la ciliegina” ha detto l’allenatore dei neroazzurri alla vigilia, a dimostrazione che la vittoria di un trofeo sarebbe l’ennesimo risultato positivo di un progetto, la torta, che dura da 5 anni e che ha portato la squadra di Bergamo ad essere una delle grandi del calcio italiano; l’Atalanta seconda in classifica e già qualificata alla prossima Champions League se la vedrà con la Juventus, attualmente al quinto posto e vogliosa di vincere l’ennesimo trofeo da aggiungere alla propria bacheca con Pirlo che ha sì il dovere di portare in Champions nonostante le difficoltà la propria squadra ma è nel Dna bianconero voler e dover vincere qualsiasi trofeo.



Le formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Romero, Toloi; Gosens, Freuler, de Roon, Hateboer; Pessina; Zapata, Malinovskyi.







Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo.