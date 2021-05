Live Lazio Torino: i granata si salvano con lo 0 a 0 dell'Olimpico

admpumiddle

Lazio – Torino 0-0

Reti:

Con questo punto guadagnato, il Torino è matematicamente salvo.

Dopo oltre 5 minuti di recupero, termina 0 a 0 la partita tra Lazio e Torino.

Palo anche per la Lazio, Lazzari colpisce a botta sicura ma il palo ferma il tiro dell’esterno italiano.

Ci sta provando la Lazio in questi ultimi minuti ma la difesa del Torino libera tutti i palloni che vengono crossati nella propria area.

All’83esimo Immobile si presenta dal dischetto: l’attaccante bianco celeste tira alla sua sinistra ma il pallone si stampa sul palo.

outstream

ad_dyn<

ad_dyn<

Rettifica dal Var Aureliano, Immobile non è in fuorigioco e dunque rigore per la Lazio.Calcio di rigore per la Lazio, Immobile viene atterrato in aerea ma l’assistente segnala off-side.Da situazione di calcio d’angolo, miracolo di Sirigu; prova a concludereCi prova Lazzari con la difesa del Torino messa male, il suo tiro termina sull’esterno della retePalo incredibile del Torino, Singo serve Belotti che fa la sponda a Sanabria, lo spagnolo conclude di mancino e il suo tiro si stampa sul palo.Passa un minuto e ancora il Torino che rischia, Lulic conclude ma ancora una volta è Sirigu a salvare la porta.Ancora vicina alla rete la Lazio, Akpa prova a concludere verso la porta ma Ansaldi riesce a deviare con il corpo.Occasione Torino, Sanabria fa tutto da solo e si porta dietro tre difensori laziali; il suo tiro viene bloccato da Strakosha.Lazio che prova maggiormente a cercare la rete mettendo alle corde i granata.Immobile libera dentro l’area Muriqi, il 94 calcia botta sicuro ma N’Koulou si immola e salva.Al ’48 occasione Lazio, Luis Alberto prova il destro da fuori area, Sirigu chiude in angolo.Si fa vedere subito davanti la Lazio con Akpa Akpro ma il suo tiro è strozzato e termina fuori.Ripartono i secondi 45 minuti tra Lazio e Torino, primo possesso per i granata.SECONDO TEMPO

Termina dopo due minuti un primo tempo che ha regalato poche emozioni.

Lazio che va in vantaggio con la rete di Immobile ma Fabbri annulla tutto per fallo del capitano bianco celeste su N’Koulou.

Potenziale azione pericolosa della Lazio, da calcio d’angolo Luis Alberto trova la deviazione di radu che allunga la sfera ma è bravo a liberare, anticipando due giocatori bianco celesti.

Ci prova Immobile di testa su cross di Lazzari, il suo tiro è troppo debole e termina tra le braccia di Sirigu.

ad_dyn<

ad_dyn<

Occasione Torino, Ansaldi va via sulla sinistra e mette un cross interessante al centro, Strakosha non trattiene e per poco non favorisce Sanabria; bravi Radu e Felipe a chiudere tutto sull’attaccante del Torino.Non grandissime emozioni, fino questo momento, allo Stadio olimpico.Al ’20 si fa vedere anche il Torino in avanti, Belotti prova un tiro-cross ma la sfera termina sul fondo senza impensierire Strakosha.Torino che fino a questo momento sta cercando di chiudere gli spazi, facendo un buon lavoro.Lazio che cerca di trovare un varco nella difesa del Toro facendo girare il pallone da destra a sinistra.Al termine dell’azione l’assistente segnala il fuorigioco, anche in caso di rete sarebbe stato un nulla di fatto per i bianco celesti.Ancora una grande occasione al ‘7 per la Lazio, Luis Alberto va in verticale da Muriqi, il kossovaro calcia bene ma Sirigu e bravo a parare.Prima occasione della partita per Muriqi, l’attaccante viene pescato in aerea da un ottimo cross di Radu ma il colpo di testa del 94 termina alto.Primo possesso per la Lazio.Via allo Stadio Olimpico di Roma, fischio di inizio di Fabbri.

PRIMO TEMPO