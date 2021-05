Roma - Lazio 1-0 live: giallorossi in vantaggio grazie al tandem Dzeko-Mkhitaryan

admpumiddle

Al 42' arriva inaspettatamente il vantaggio dei giallorossi: splendida giocata di Ediz Dzeko che si beve Acerbi e mette in mezzo un pallone perfetto per il tap-in di Mkhitaryan, che non fallisce l'1-0.Al 35' altra occasione per i biancocelesti: Luis Alberto libera Milinkovic-Savic davanti a Fuzato, ma il pallonetto è impreciso.Un minuto dopo viene annullato un gol alla Lazio: Muriqi parte in posizione di offside prima di ricevere il pallone e battere Fuzato.Al 30' arriva anche la prima chance per la Roma: su cross di Bruno Peres Dzeko colpisce di testa, ma l'impatto con il pallone è imperfetto e lo spedisce a lato.Al 26' Fuzato salva su Luis Alberto: grave leggerezza di Ibanez che perde un pallone insidioso in area sulla pressione di Milinkovic-Savic, con il serbo che mette in mezzo per il compagno, il cui destro a botta sicura viene però salvato dal portiere giallorosso.La prima occasione è della Lazio: al 18' Lazzari sfonda sulla destra, ma Karsdorp si rivela provvidenziale con la chiusura su Luis Alberto che aveva calciato verso la portaI primi minuti della gara non regalano particolari emozioni, con le due squadre che sono in fase di studio reciproco.Il derby ha sempre il suo fascino, ma quello di stasera avrà un sapore ancor più particolare per Paulo Fonseca: si tratta, infatti, della sua ultima partita all'Olimpico, prima dell'atto finale del campionato e poi l'addio che decreterà l'inizio dell'era Mourinho.Per i giallorossi non sarà affatto semplice vincere, poiché la Lazio crede ancora al quarto posto e non darà loro vita facile, ma al contempo Fonseca spera di poter concludere con un bel successo la sua avventura.

ROMA (4-2-3-1) - Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Darboe, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. A disp.: Mirante, Farelli, Kumbulla, Juan Jesus, Santon, Reynolds, Pastore, Villar, Zalewski, Pedro, Mayoral. All.: Fonseca.



LAZIO (3-5-2) - Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Muriqi, Immobile. A disposizione: Strakosha, Alia, Patric, Luiz Felipe, Parolo, Cataldi, Akpa Apro, Escalante, Fares, A. Pereira, Correa, Caicedo.

All.: S. Inzaghi