Torino-Milan Live 0-4: doppietta di Theo, la difesa granata in bambola

admpumiddle

outstream

50' @Brahim scores another!

Kessie intercepts the ball high up and lays it off to Díaz who slots it home! #TorinoMilan 0-3 #SempreMilan@EASPORTSFIFA pic.twitter.com/YYOhZ0BqTJ — AC Milan (@acmilan) May 12, 2021

ad_dyn<

ad_dyn<

38' |



Chance enorme per riaprire il match. Calhanoglu passa la palla a Zaza in area, l'attaccante serve Bremer che però non supera Donnarumma#TorinoMilan 0-2#SFT — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) May 12, 2021

ad_dyn<

26' |



Kessie non sbaglia dal dischetto#TorinoMilan 0-2#SFT — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) May 12, 2021

ad_dyn<

ad_dyn<

continua lo spettacolo offerto dai ragazzi di Pioli con Rebic, nuovamente in versione "Zlatanesque", che riceve palla esternamente da Brahim Diaz e trova lo spazio per offrire un filtrante in area a Theo Hernandez che riceve e in corsa anticipa l'uscita di Sirigu con un pallonetto morbidissimo.Triplo cambio Toro con Nicola che richiama in panchina Rodriguez, Linetty e Baselli per Ansaldi, Verdi e Rincon.Fallisce l'occasione per il quarto goal il Milan con Kessie che in area riceve il pallone da un cross basso e conclude svirgolando, con la palla che termina fuori nonostante la distanza ravvicinata.Bremer serve male un compagno con un passaggio troppo debole, ne approffitta Kessie che serve subito Brahim Diaz in area e per lo spagnolo è un gioco da ragazzi battere Sirigu.Secondo ammonito tra le file granata: è Linetty, diffidato, a prendersi il giallo per un intervento in scivolata ai danni del laterale rossonero Hernandez.Terminati i primi 45 minuti di una partita fino a questo momento a senso unico con il Milan che come ha fatto spesso nella prima parte di campionato ha subito cercato il primo goal per poi raddoppiare, conquistando così la possibilità di poter gestire il match e controllarlo.I goal di Theo Hernandez e Frank Kessie fin qui premiano la squadra di Pioli brava a capitalizzare le occasioni creatasi con il Torino vicino al goal della bandiera con Bremer che da pochi passi non ha avuto la freddezza per battere Donnarumma in uno contro uno causato da un errore marchiano in disimpegno di Calhanoglu.Cartellino giallo anche per un giocatore granata, è Baselli a prenderlo per un fallo tattico su Brahim Diaz che se ne stava andando via in velocità.Ammonizione per Bennacer che entra in maniera scomposta su Linetty spendendo un fallo tattico dato che il polacco stava ripartendo.Occasione per il Torino con Calhanoglu che per scaricare la palla indietro la regala agli avversari con Zaza che in area non calcia ma la cede a Bremer che tutto solo calcia addosso a Donnarumma in un rigore in movimento.Rebic, quest'oggi regista offensivo al posto di Ibrahimovic, premia con un filtrante l'inserimento di Calabria che tutto solo in area batte Sirigu ma il terzino era scattato leggermente in fuorigioco.dopo il rigore sbagliato contro la Juventus Kessie si ripresenta dagli 11 metri, solito passo felpato ma questa volta non sbaglia, palla da una parte e portiere dall'altra.Calcio di rigore per il Milan: pallone gestito fuori dall'area da Rebic che con un filtrante soprende la difesa granta, pallone che giunge sui piedi di Castillejo che è pronto a calciare ma Lyanco lo butta giù: nessun dubbio per Guida.Subito vicino al raddoppio la squadra ospite con Castillejo che colpisce il palo su tap in dopo la parata di Sirigu sul colpo di testa di Kessie.: corner per il Milan che controlla il pallone e lo manovra con Brahim Diaz che dal lato destro del campo corre verticalmente palla al piede per poi cederla al limite a Theo Hernandez che ha il tempo di stopparla, prendere la mira e calciare: il missile esploso dal mancino del franco-spagnolo lasciato colpevolmente solo viaggia sul secondo palo su cui non può nulla Sirigu.Scontro di gioco tra Kjaer e Zaza con il secondo che va alla conclusione murato dal danese che però sullo slancio del tiro riceve dall'avversario un pestone sulla caviglia: si riscalda Romagnoli a bordocampo.Pronti via e subito il Milan prova ad avanzare con Bennacer che serve sulla corsa lo spagnolo Castillejo ma Rodriguez controlla dando il via alla controffesniva granata che si conclude con Zaza che però viene respinto dalla difesa rossonera.- Sfida importante in ottica salvezza per i granata che con una vittoria questa sera e la contemporanea sconfitta del Benevento contro l'Atalanta potrebbero festeggiare la salvezza, la quale fino a qualche mese fa non era così scontata ma la cura Nicola ha funzionato e soprattuto nel mese di Aprile sono arrivati punti e risultati importnanti, su tutti la vittoria contro la Roma che dimostra quanto possa far male il Torino.Rispetto all'ultima sfida contro il Verona molti cambi per l'allenatore granata che cambia il duo d'attacco con il capitano Belotti, apparso un po' stanco nelle ultime uscite, e Sanabria che lasciano il posto a Zaza e Bonazzoli, entrato bene al Bentegodi, ma soprattuto fa tornare fra i titolari uno degli ex di questa partita, Ricardo Rodriguez, che con l'addio di Giampaolo ha sempre meno visto il campo, quest'oggi esterno al posto di Ansaldi.Oltre ai già citati, fuori anche Nkoulou per Lyanco al centro del trio difensivo, poi tenuto a riposo l'esterno Vojvoda, marcatore a Verona, per Singo, ma anche Rincon e Verdi, sostituiti da Baselli e Linetty, anche per lui un ritorno dal primo minuto dopo tanto tempo.Per Pioli pochi cambi ed obbligati rispetto alla sfida contro la Juventus: fuori Ibrahimovic, colpito da infortunio e che ha concluso la sua stagione, e Saelemaekers, diffidato e ammonito allo Stadiu, dentro Rebic e Castillejo, con Brahim Diaz nuovamentre al centro della trequarti e Chalanoglu a fare l'ala.Sirigu; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Mandragora, Baselli, Linetty, Rodriguez; Bonazzoli, Zaza.: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Bennacer (dal 46' Meite); Castillejo, Diaz, Calhanoglu; Rebic.