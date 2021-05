Fiorentina-Lazio 2-0: i biancocelesti si allontanano dalla Champions. Vlahovic trascina i Viola verso la salvezza

admpumiddle

L'eroe della serata ha poco più di 20 anni. Dusan Vlahovic, classe 2000, nella stagione più bella e importante della sua carriera, mette a segno la sua terza doppietta di quest'anno.La Fiorentina, trascinata dal suo bomber - in pieno stato di grazia - domina una gara resa semplice dalla pessima prestazione degli uomini di Simone Inzaghi.La Lazio, infatti, nella gara più importante della stagione compie un passo falso e dice probabilmente addio alla Champions; la vittoria della Fiorentina vale moltoinvece in chiave salvezza.La Lazio si ferma a 64 punti mente la Fiorentia fa un balzo in avanti a 38 punti.La gara termina con la vittoria casalinga della Fiorentina. Lazio battutta.Dusan Vlahovic mette a segno la sua doppietta personale e chiude il match in modo ineccepibile.La prima occasione dei biancocelesti, di questa ripresa, giunge a 3' dalla fine: il colpo di testa di Muriqi su cross di Milikovic Savic non impensierisce, però, Dragowski.Grande occasione per la Fiorentina: German Pezzella all'altezza del dischetto si fa trovare pronto ricevendo un cross da calcio piazzato. Il suo colpo di testa termina però largo di un soffio sulla destra.La gara riparte: 45' alla fine.L'arbitro fischia la fine del primo tempo: il parziale è sullo 1-0 per la Fiorentina. Il gol è di Vlahovic.Cristiano Biraghi la mette in area e trova il solito Dusan Vlahovic che mette a segno con un gran tiro dal limite: la palla entra centralmente. Fiorentina 1, Lazio 0.Ancora la Lazio all'attacco: Ciro Immobile controlla palla, salta un avversario e calcia dal limite colpendo il palo destro. Tuttavia il bomberone azzurro era in off-side.Joaquin Correa prova la conclusione a rete ma Dragowski effettua un grande intervento e manda la palla fuori.Le due compagini fanno il loro ingresso in campoGli anticipi della 35ª giornata della Serie A 2020/21 si concludono con la partita, al Franchi di Firenze, fra Fiorentina e Lazio: Giuseppe Iachini e Simone Inzaghi hanno appena reso note le formazioni che scenderanno in campo dal 1'.Moduli speculari e due tandem d'attacco pericolosissimi: per i padroni di casa l'inarrestabile Vlahovic e l'inossidabile Ribery; la Lazio schiera l'ex capocannoniere, e scarpa d'oro Ciro Immbile insieme al funambolico Correa.: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All.: Iachini.: Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.: S. Inzaghi.