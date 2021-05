Le partite delle 15 Live: pareggia il Sassuolo contro l'Atalanta come Bologna-Fiorentina, Napoli 1-0 Cagliari

admpumiddle

Sassuolo-Atalanta 1-1

64' Annullata la rete del vantaggio del Sassuolo con Locatelli:Raspadori si trovava in fuorigioco al momento del lancio di Muldur



51' Pareggio dei neroverdi con Berardi su rigore: con questo risultato l'Inter avrebbe vinto il campionato 2020-2021





Atalanta 1-1 Sassuolo



#SassuoloAtalanta | 0-1 | HALF-TIME



In inferiorità numerica ma in vantaggio a fine primo tempo!

32' Passa in vantaggio la Dea con Malinovskyi che di prima serve sulla corsa Gosens che supera in velocità Muldur e trafigge l'ex di turno Consigli da posizione defilata con una sforbiciata



23' Espulso Gollini: lancio del laterale mancino neroverde, palla in mezzo ai difensori bergamaschi con Boga che controlla al volo ma viene steso dal portiere fuori dalla propria area: Pairetto controlla al Var e conferma la decisione con conseguente sostituzione di Pessina per far entrare Sportiello



| Si gioca! Al #MapeiStadium è iniziata #SassuoloAtalanta



Le formazioni

Sassuolo(4-2-3-1): Consigli; Kyriakopoulos, Marlon, Chiriches (dal 46' Ferrari), Muldur; Locatelli, Obiang (dal 61' Bourabia); Boga, Traore, Berardi; Defrel (dal 46' Raspadori).

| HALF TIME



Avanti il Napoli, poi due pali nostri.

: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina (dal 25' Sportiello), Malinovskyi; Zapata (dal 61' Muriel).



13' Rimessa laterale Cagliari in zona difensiva, recupera il pallone a centrocampo Demme che serve Insigne dai 20 metri: stop e lob per Osimhen che difende la posizione a centro area dalla marcatura di Godin e conclude con il mancino superando Cragno in uscita









Le formazioni

Napoli( (4-2-3-1): Meret; Hysaj, Koulibaly, Manolas, Di Lorenzo; Demme, Ruiz; Insigne, Zielinski, Lozano; Osimhen.

: Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Duncan, Deiola, Nandez, Lykogiannis; Nainggolan; Pavoletti.





31' Invenzione di Vignato che corre orizzontalmente palla al piede e al limite dell'area trova un corridoio per Palacio che sfrutta una linea difensiva non irreprensibile e al limite del fuorigioco si ritrova davanti al portiere, che trafigge Dragowski a due passi



22' Fallo di mano in area di rigore di Soumaoro che si protegge maldestramente dal tiro da fuori di Pulgar e calcio di rigore: come contro la Juventus, a segno il serbo che batte Skorupski piazzando la palla vicino al palo alla sinistra del portiere



| SI COMINCIA!



Le formazioni

Bologna(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, De Silvestr; Soriano, Svamberg; Barrow, Vignato, Orsolini; Palacio.

: Dragowski; Milenkovic, Pezzela, Caceres; Venuti, Pulgar, Amrabat, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.Alle 15 si giocheranno tre sfide importanti per la lotta salvezza e per un posto nella prossima Champions League, date le partite in contemporanea di Cagliari e Fiorentina ma anche di Atalanta e Napoli.

Il Sassuolo di De Zerbi, vittorioso in casa sabato scorso contro la Sampdoria e alla ricerca del quinto successo consecutivo che lo porterebbe a raggiungere il settimo posto della Roma in attesa della sua partita, ospita l’Atalanta che deve rispondere al Milan e riprendersi il secondo posto, rimandando inoltre la festa scudetto dell’Inter.

A Napoli invece la squadra di Gattuso ospita il Cagliari che, dopo mesi difficili, è reduce da 3 vittorie consecutive che l’hanno rilanciata nella lotta per non retrocedere, occupando la diciassettesima posizione a pari merito con il Benevento, che ha giocato ieri, e il Torino, impegnato lunedì contro il Parma.

Per gli azzurri, quarti a 66 punti, vincere è d’obbligo per rispondere subito al Milan, prima delle 15 distante solo una vittoria, e provare a staccare la Lazio, salita dopo la vittoria contro il Genoa a 64 punti, e la Juventus, in campo alle 18 e a pari merito con il Napoli.

Chiude il trio di sfide Bologna-Fiorentina, con i rossoblù chiamati ad una prestazione di livello dopo un periodo di alti e bassi condito dalla vittoria per 4 a 1 contro lo Spezia, il pareggio contro il Torino e la sconfitta di una settimana fa contro l’Atalanta per 5 a 0 nelle ultime tre giornate, e la Viola, sempre a segno dalla partita del 3 Marzo contro la Roma, al momento al 14° posto a 34 punti, a + 3 sulla diciottesima e reduce dalla buona prestazione contro la Juve che, sperano a Firenze, sia di buon auspicio per oggi.