Lazio-Genoa 2-0 al 45’: Correa e Immobile firmano il vantaggio per i biancocelesti

admpumiddle

outstream

ad_dyn<

Primo tempo:Grande primo tempo dei padroni di casa che chiamano in causa diverse volte il portiere del Genoa Perin costretto a rispondere agli assalti avversari.La prima occasione della Lazio per passare in vantaggio arriva dopo soli 6 minuti di gioco con un cross dalla destra di Lazzari diretto sul secondo palo, dove Lulic colpisce di testa non trovando la porta per un soffio.Dopo solo 60 secondi i biancocelesti sfiorano un’altra volta il gol dell’1-0 con Immobile che da un’ottima posizione a centro area manca l’appuntamento con il suo 19esimo gol in campionato.Vicino al gol anche Milinkovic-Savic con una gran botta da fuori, purtroppo per lui però Perin è attento e in tuffo mette in calcio d’angolo.Ma la Lazio continua giocare e a martellare la difesa genoana e al 30’ arriva il meritato vantaggio: Milinkovic imbuca per Luis Alberto che fa la sponda per Correa, il giocatore argentino viene anticipato da Radovanic che nel tentativo di allontanare la palla la colpisce lo stesso Correa trovando una deviazione sfortunata con il pallone che dopo aver sbattuto nella gamba del giocatore laziale termina all’angolino.Al 42’ Giacomelli assegna un calcio di rigore per la Lazio proprio nel miglior momento degli ospiti: Immobile riceve palla dentro l’area, ma viene trattenuto da Radovanic, protagonista in negativo in questa prima frazione di gioco.Il numero 17 biancoceleste non perdona e porta la Lazio sul 2-0, trovando il gol numero 149 in carriera con la maglia della squadra capitolina, raggiungendo Piola.

Formazioni:

Lazio: Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. All. Inzaghi

Genoa: Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Biraschi, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Shomurodov, Destro. All. Ballardini