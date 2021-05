La Lazio soffre, ma vince 4-3 e trova altri tre punti fondamentali contro un Genoa mai arrendevole

admpumiddle

La Lazio continua a sperare pur soffrendo contro un Genoa che anche nelle difficoltà non molla, anche se costretta a tornare a casa senza punti.

Biancocelesti che sul 4-1 staccano la spina rischiando di farsi rimontare dagli ospiti che però non hanno abbastanza tempo per riuscire a pareggiare.

Lazio che sfiderà la Fiorentina nel prossimo turno di campionato, match difficile in cui entrambe avranno bisogno di punti seppur per motivi differenti.

Il Genoa rimane a +5 dal Benevento terzultimo, ma avrà bisogno di fare risultato domenica prossima contro il Sassuolo per allontanarsi ancora di più dalla zona retrocessione.

outstream





Secondo tempo:

Avvio di secondo tempo schock, con il Genoa che accorcia subito le distanze a 3 minuti dall’inizio della ripresa: Ghiglione sulla destra parte in velocità superando Lulic, mette il pallone dentro per Scamacca, Marusic prova ad impedirlo, ma mette il pallone nella propria porta.

ad_dyn<

La Lazio non ci sta e risponde immediatamente con Luis Alberto che trova un gran destro a giro riportando i biancocelesti a +2.

Lazio che prende il controllo del match e al 56’ trova il quarto gol con la doppietta personale di Correa, seconda consecutiva, momento fantastico per l’argentino, che trova l’angolino punendo un non impeccabile Perin.

La partita sembra finire e scivolare via verso il 90’ con i padroni di casa che sprecano molte occasioni per il 5-1.

Ma il Genoa non molla e all’80’ si porta sul 4-2 grazie a un calcio di rigore conquistato da Badelj, che subisce un brutto fallo da Cataldi, e realizzato da Scamacca, subentrato a inizio secondo tempo prendendo il posto di Destro.

ad_dyn<

La Lazio risente del gol subito e il Genoa ne approfitta portandosi a -1 dopo soli 2 minuti dal rigore di Scamacca: Badelj serve Shomurodov che spara sul primo palo sorprendendo Reina e tenendo in vita le speranze della propria squadra.

All’88 occasione d’oro per il Genoa con Scamacca che si ritrova il pallone a centro area, ma perde l’attimo per calciare sprecando un’ottima chance per il pareggio.

Lazio che poi gestisce bene il pallone giocando con il cronometro riuscendo a portare a casa altri 3 punti fondamentali.

ad_dyn<

ad_dyn<

ad_dyn<

Primo tempo:Grande primo tempo dei padroni di casa che chiamano in causa diverse volte il portiere del Genoa Perin costretto a rispondere agli assalti avversari.La prima occasione della Lazio per passare in vantaggio arriva dopo soli 6 minuti di gioco con un cross dalla destra di Lazzari diretto sul secondo palo, dove Lulic colpisce di testa non trovando la porta per un soffio.Dopo solo 60 secondi i biancocelesti sfiorano un’altra volta il gol dell’1-0 con Immobile che da un’ottima posizione a centro area manca l’appuntamento con il suo 19esimo gol in campionato.Vicino al gol anche Milinkovic-Savic con una gran botta da fuori, purtroppo per lui però Perin è attento e in tuffo mette in calcio d’angolo.Ma la Lazio continua giocare e a martellare la difesa genoana e al 30’ arriva il meritato vantaggio: Milinkovic imbuca per Luis Alberto che fa la sponda per Correa, il giocatore argentino viene anticipato da Radovanic che nel tentativo di allontanare la palla la colpisce lo stesso Correa trovando una deviazione sfortunata con il pallone che dopo aver sbattuto nella gamba del giocatore laziale termina all’angolino.Al 42’ Giacomelli assegna un calcio di rigore per la Lazio proprio nel miglior momento degli ospiti: Immobile riceve palla dentro l’area, ma viene trattenuto da Radovanic, protagonista in negativo in questa prima frazione di gioco.Il numero 17 biancoceleste non perdona e porta la Lazio sul 2-0, trovando il gol numero 149 in carriera con la maglia della squadra capitolina, raggiungendo Piola.

Formazioni:

Lazio: Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. All. Inzaghi

Genoa: Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Biraschi, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Shomurodov, Destro. All. Ballardini