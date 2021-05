Milan-Benevento 1-0 live: Calhanoglu firma il vantaggio rossonero

admpumiddle

Ecco la rete del vantaggio rossonero.

#MilanBenevento



Milan 1 × 0 Benevento | GOAL Calhanoglu HD





ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

to never miss any goal Follow @BSM26F_



Telegram | https://t.co/7zVNFbFZOK pic.twitter.com/2JHRKeVrS2 — Follow Me @BSM26F_ (@HcK4r) May 1, 2021



Il Milan va subito in vantaggio: Hakan Calhanoglu dopo una grande azione corale finalizza con un bel tiro che termina alle spalle del portiere.

outstream



Le due squadre scendono in campo. La gara ha inizio.

ad_dyn<

Ai rossoneri non sono consentiti passi falsi se vogliono restare in corsa per la Champions, mentre gli uomini l'ex SuperPippo hanno un disperato bisogno di punti-salvezza.

Dopo due sconfitte Pioli proverà Leao, al posto di Rebic a causa della deludente prova del croato contro la Roma. Davanti invece torna Ibra.

La vigilia è stata caratterizzata anche dal dubbio sulle condizioni di Calabria e Kjaer, debilitati da un'influenza, che al massimo andranno in panchina. Mandzukic non convocato a causa di una bronchite.

ad_dyn<

Al Benevento invece serve un'impresa come quella compiuta allo Stadium contro la Juve. Nessuno squalificato, gli indisponibili sono Letizia, Tuia, Sau e Moncini.

Inzaghi dovrà sciogliere il dubbio Dabo-Hetemaj, in ballottaggio a centrocampo. In attacco potrebbe avere una chance Caprari, ma sembra favorito Iago Falque.



Le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All.: Gattuso

Benevento (4-3-2-1): Montipò; De Paoli, Glik, Caldirola, Barba; Dabo, Viola, Ionita; Iago Falque, Improta; Lapadula. All.: Inzaghi