Milan-Benevento 2-0: i rossoneri tornano a vincere e riconquistano il secondo posto

Il Milan porta a casa una vittoria fondamentale in ottica qualificazione Champions mentre il Benevento perde ancora punti per strada finendo rovinosamente terzultima.

Il vantaggio immediato dei padroni di casa, con Hakan Calhanoglu, spiazza gli avversari che provano a contrattaccare senza riuscire ad impensierire minimamente i rossoneri.

Il doppio vantaggio del Diavolo, che giunge dai piedi di Theo Hernandez al 60’, chiude i definitivamente i conti con la Strega.

Il Milan, che giocherà il prossimo turno di Serie A contro la Juventus - diretta concorrente insieme all'Atalanta per il secondo posto, è ancora fortemente in corsa per un posto in Champions league.

Il Benevento, con l’ennesima sconfitta, porta a casa il terzultimo posto: l’ombra della retrocessione si fa sempre più nitida per gli uomini di Pippo Inzaghi.

Ecco il gol di Theo.

Theo Hernandez raddoppia: la palla calciata da Ibrahimovic viene respinta da Montipo e finisce sui piedi del terzino francese che la mette dentro senza pensarci troppo.

Zlatan Ibrahimovic salta i difensori e calcia da due passi verso l'angolino basso di sinistra, ma nulla da fare, parata spettacolare di Lorenzo Montipo.

Le due squadre rientrano in campo. 45' alla fine della gara



Diretta Secondo Tempo



Il Milan si porta in vantaggio dopo pochi minuti e riesce a mantenerlo per tutta la prima frazione di gara. Il Benevento si difende e prova ad attaccare sporadicamente.

45' alla fine della gara: le due squadre tornano negli spogliatoi.Ecco la rete del vantaggio rossonero.



Il Milan va subito in vantaggio: Hakan Calhanoglu dopo una grande azione corale finalizza con un bel tiro che termina alle spalle del portiere.

Le due squadre scendono in campo. La gara ha inizio.

Ai rossoneri non sono consentiti passi falsi se vogliono restare in corsa per la Champions, mentre gli uomini l'ex SuperPippo hanno un disperato bisogno di punti-salvezza.

Dopo due sconfitte Pioli proverà Leao, al posto di Rebic a causa della deludente prova del croato contro la Roma. Davanti invece torna Ibra.

La vigilia è stata caratterizzata anche dal dubbio sulle condizioni di Calabria e Kjaer, debilitati da un'influenza, che al massimo andranno in panchina. Mandzukic non convocato a causa di una bronchite.

Al Benevento invece serve un'impresa come quella compiuta allo Stadium contro la Juve. Nessuno squalificato, gli indisponibili sono Letizia, Tuia, Sau e Moncini.

Inzaghi dovrà sciogliere il dubbio Dabo-Hetemaj, in ballottaggio a centrocampo. In attacco potrebbe avere una chance Caprari, ma sembra favorito Iago Falque.



Le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All.: Gattuso

Benevento (4-3-2-1): Montipò; De Paoli, Glik, Caldirola, Barba; Dabo, Viola, Ionita; Iago Falque, Improta; Lapadula. All.: Inzaghi