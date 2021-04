Breve panoramica sul 34° turno di campionato: un crocevia tra scudetto, Champions e retrocessione

admpumiddle

Quella che avrà inizio domani alle 15 sarà una 34° giornata di campionato che potrebbe colorarsi di gioie, per taluni, e dolori, per altri.

Ad inaugurare il week-end sarà la sfida di domani pomeriggio tra Verona e Spezia, ma gli occhi sono puntati sulla gara delle 18 tra Crotone e Inter, un vero crocevia tra scudetto e retrocessione. I nerazzurri di Antonio Conte, infatti, vincendo condannerebbero i calabresi alla serie B, mentre in caso di pareggio o sconfitta dell’Atalanta al Mapei Stadium domenica alle 15 contro il Sassuolo si laureerebbero campioni d’Italia.

Per l'occasione, il presidente Steven Zhang è sbarcato a Milano mercoledì per stare vicino alla squadra in un momento così importante; ha incontrato i giocatori e Antonio Conte alla presenza dei due ad, Antonello e Marotta, del ds Ausilio e del professor Volpi e si è detto orgoglioso di loro per un "viaggio eccezionale": ha ringraziato per tutto quello che hanno fatto fino ad oggi in un contesto molto delicato per l'emergenza Covid, sottolineando che "ora manca l'ultimo sforzo".

Domani sera, alle 21, sarà il turno di Milan e Benevento, una partita dallo sfondo affettivo, con Filippo Inzaghi che ritrova la sua ex squadra, con la quale ha condiviso emozioni indelebili. I rossoneri, dopo il netto ko in casa della Lazio, hanno bisogno di vincere per proteggere il piazzamento Champions, mentre il Benevento cerca punti in chiave salvezza.

Domenica, invece, giocheranno Lazio-Genoa, Sassuolo-Atalanta, Bologna-Fiorentina e Napoli-Cagliari. Gli azzurri di Gattuso stanno attraversando un momento di grande forma e sono lanciati verso la corsa Champions, mentre i sardi, reduci da tre vittorie consecutive, vogliono continuare a sperare nella salvezza. Alle 18 la Juventus farà visita all'Udinese alla Dacia Arena, mentre il posticipo serale vedrà affrontarsi Sampdoria e Roma, con i giallorossi stremati dal 6-2 incassato dal Manchester.

A chiudere il 34° turno del campionato di Serie A sarà la sfida salvezza tra Torino e Parma in programma lunedì alle 20.45 all’Olimpico Grande Torino, con i ducali che in caso di sconfitta e di vittorie di Benevento e Cagliari sarebbero aritmeticamente in Serie B.