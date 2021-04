Lotta salvezza: tante squadre in pochi punti, finale di stagione al cardiopalma

admpumiddle

Sono ben 6 le squadre racchiuse in soli 5 punti che si contenderanno da qui alla fine del campionato la salvezza per poter rimanere almeno per un altro anno in Serie A.

Ad ora le retrocesse nel campionato cadetto sarebbero Crotone (18pti), Parma (20pti) e Benevento (31pti).

Ma la sfida per evitare il terzultimo posto è tutt’altro che conclusa.

Infatti, il Benevento si trova a parimerito con Cagliari e Torino, con quest’ultima che deve però recuperare la partita con la Lazio.

Al 15esimo posto invece troviamo lo Spezia con 33 punti, dietro alla Fiorentina, 34, e al Genoa, 36.

outstream

Tra i 6 club in lotta, quello in maggior forma dal punto di vista dei risultati è sicuramente il Cagliari che viene da 3 vittorie nelle ultime 3 partite, l’ultima contro la Roma.

La squadra sarda dopo aver ricoperto la zona retrocessione per diverso tempo è riuscita a risollevarsi, ma l’opera deve essere ancora portata a termine.

È il Benevento invece ad essere la squadra più in calo tra tutte: le streghe non trovano la vittoria da ben 5 partite, l’ultima risale al grande successo del 21 marzo in casa della Juventus.

Giallorossi che non possono contare molto sul calendario visto che devono affrontare Milan e Atalanta, anche se hanno a disposizione 3 scontri diretti, con Cagliari, Crotone e Torino, per poter dare uno strappo alla propria stagione.

ad_dyn<

Sono proprio gli scontri diretti ancora da giocare a rendere la lotta salvezza ancora più eccitante e dura: oltre ai già citati match del Benevento si devono scontrare anche Cagliari-Fiorentina, Spezia-Torino, e Cagliari Genoa.

Chi invece parte da favorita per la salvezza è il Genoa, la più in alto di tutte a 5 punti dal terzultimo posto e forte della vittoria nel derby ligure contro lo Spezia.

Spezia che nonostante le ottime prestazioni con Milan, Inter e Napoli dovrà darsi da fare in queste ultime partite per evitare di tornare dopo solo un anno in Serie B.

ad_dyn<

La sorpresa tra queste 6 squadre è la Fiorentina: i viola, nonostante la rosa a inizio anno facesse ben sperare e i 4 punti strappati alla Juventus, si ritrova in questo finale di campionato a dover lottare con le unghie e con i denti per evitare una retrocessione che sarebbe molto dura da digerire per i tifosi.

Per queste 6 saranno 5 finali in cui dovranno lottare ogni singolo secondo e su ogni singolo pallone per risparmiare ai tifosi una retrocessione amara.