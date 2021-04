Disfatta Milan all’Olimpico: a trionfare è la Lazio con un super 3-0. Ora è bagarre Champions

admpumiddle

Finisce 3-0 all'Olimpico tra Lazio e Milan, in una sfida che era un vero e proprio scontro diretto per la Champions.

Una vittoria schiacciante che non ammette repliche, con un Milan che è mancato di incisività proprio nella serata più importante.

Decisivi nella Lazio i due gol di Correa e il tris siglato da Immobile: proteste per il Milan per un fallo (che sembrava evidente) su Calhanoglu nell'azione del secondo gol.

La squadra di Pioli vede l'ombra di non entrare nei primi quattro posti dopo essere stata anche al comando della classifica. Mancata anche stasera la leadership di un uomo di esperienza come Ibrahimovic.

Adesso si lotta per i posti in Europa, tra Champions ed Europa League: dal secondo al sesto posto ci sono sette punti, con la Lazio che deve recuperare il match contro il Torino.La classifica recita Atalanta 68, Napoli, Juventus, Milan 66, Lazio 61: un finale di stagione che si preannuncia imprevedibile e appassionante.



All'87' Immobile chiude il match: Lazzari serve l'attaccante napoletano che calcia in diagonale con il destro e firma il 3-0.

Lazio ormai in controllo, che sfiora il tris con Immobile.

Imbucata di Luis Alberto per l'attaccante biancoceleste: il suo pallonetto su Donnarumma finisce sul palo.Al 52' la Lazio raddoppia ancora con Correa dopo una bella azione personale: gol convalidato dopo un lungo controllo Var per un possibile fallo su Calhanoglu a inizio azione.L'argentino fa tutto da solo e poi batte Donnarumma in uscita.





Meglio la Lazio nei primi 45 minuti, per un vantaggio che poteva essere più robusto, anche se il Milan si è reso pericoloso.

Nei primi 5 minuti sfiora il vantaggio il Milan, poi sblocca il match Correa.Poco più tardi Immobile calcia su Donnarumma.Biancocelesti pericolosi con le loro combinazioni e in contropiede, Milan che trova Reina sulla sua strada: i più pericolosi sono Saelemaekers e Mandzukic.Allo scadere del primo tempo gol annullato giustamente con il Var a Lazzari.Partita ancora aperta: si prospettano tante emozioni per una partita decisiva.È successo di tutto nei primi 5 minuti, ma la Lazio è in vantaggio, grazie al gol di Joaquin Correa.Andiamo per ordine: prima Reina salva su Calhanoglu che aveva calciato sul primo palo, poi è la volta dell'argentino, che servito da Immobile sigla l'1-0.

Due minuti più tardi è invece Donnarumma decisivo sulla girata di Immobile dopo un calcio da fermo.

Milan e Lazio non sono uscite per niente bene dal turno infrasettimanale e lo scontro diretto di questa sera all’Olimpico acquista ulteriore importanza per i rispettivi destini in questo finale di campionato, con la lotta per la Champions League che si sta facendo sempre più serrata settimana dopo settimana.

A parte l’Inter, che attende solo l’aritmetica ormai per festeggiare lo scudetto, ci sono 5 squadre raccolte in 8 punti, virtualmente 5, perchè i biancocelesti devono ancora sostenere il recupero della partita con il Torino, che per il momento non è stato ancora fissato.

I rossoneri che si sono complicati la vita con la sconfitta a San Siro in rimonta contro il Sassuolo, che ha gelato il Diavolo con la doppietta di Raspadori in risposta al gol gioiello di Calhanoglu.

Contro il Napoli, la Lazio è uscita con le ossa rotte perdendo 5-2 al Diego Armando Maradona.

Una sconfitta nettissima, che non ha definitivamente compromesso le chances della formazione di Simone Inzaghi, ancora ai box per il Covid in realtà, ma certo è che ora i capitolini hanno davvero pochissimo margine di errore se vogliono ancora sperare di arrivare tra le prime quattro e ottenere per il secondo anno di fila l’accesso all’Europa dalla porta principale.

Queste i 22 che scenderanno in campo all’Olimpico:





Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. All.: S. Inzaghi.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Mandzukic. All.: Pioli.