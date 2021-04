Luna Park Atalanta, annientato il Bologna con un sonoro 5-0

admpumiddle

Match senza storia al Gewiss Stadium, Atalanta straripante annienta un Bologna costretto a giocare con un uomo in meno tutto il secondo tempo.

Dea adesso momentaneamente seconda in solitaria davanti a Juve e Milan, attesa domani a Roma dalla Lazio in un super scontro diretto per la Champions League.

Bologna che nonostante il risultato pesante si trova ancora con 7 punti e diverse squadre che la separono dalla zona retrocessione e che dovrà affrontare nel prossimo turno di campionato la Fiorentina.

Secondo tempo:

Si mette subito malissimo per il Bologna: dopo 4 minuti dall’inizio della ripresa cartellino rosso per Schouten: brutta entrata in ritardo del giocatore olandese ai danni di Romero che in scivolata era riuscito ad anticipare l’avversario, il quale colpisce durissimo il ginocchio del difensore neroazzurro e termina in anticipo la partita.

Continua invece la sua super partita Luis Muriel che poco dopo entra in area passando in mezzo a ben 3 giocatori in maglia bianca senza però trovare la porta con il tiro.

L’Atalanta comunque non perdona e al 57’ trova il 3-0 con Freuler che strappa il pallone a Svanberg davanti all’area di rigore del Bologna, mette a sedere Danilo e trova la rete che chiude definitivamente i conti.

La Dea non si ferma e dopo qualche secondo arriva anche il 4-0 con Zapata che ruba il pallone al proprio compagno di squadra Malinovskyi, che stava cercando di liberarsi di 3 avversari, sganciando un missile che termina sotto il sette alle spalle di Skorupski.

Partita senza storia, bergamaschi soli padroni del campo, al 73’ trovano il 5-0 con il subentrato Miranchuk che coglie di sorpresa Skorupski sul primo palo firmando il suo terzo centro in campionato.

Match che poi scivola via verso la fine con la squadra di casa che va vicina al 6-0 con Djimsiti che riceve un pallone illuminante da Miranchuk, salta poi il portiere ma trova Danilo a salvare sulla linea con un intervento orgoglioso e di sacrificio.

Luis Muriel.



Wát een assist, wát een voetballer. #AtalantaBologna pic.twitter.com/Km5QIucnHV — Wesley Victor Mak (@WesleyVictorMak) April 25, 2021

Primo tempo:Partono fortissimo gli ospiti, scesi in campo con tanta voglia di far bene, riuscendo nei primi minuti di gioco a mettere in seria difficoltà gli uomini di Gasperini.La prima chance è proprio per i rossoblu, oggi in maglia bianca: al 9’ errore di Hateboer che perde palla nella propria metà campo, con Skov Olsen che in accelerazione entra in area, tira senza però mettere in difficoltà Gollini.Dopo soli 2 minuti, altra palla persa da Hateboer, Palacio serve ancora Skov Olsen che lascia partire un tiro potente e insidioso da fuori area, trovando un’ottima risposta del portiere avversario.Dopo ciò però sale in cattedra l’Atalanta che inizia a martellare la difesa rivale.Al 22’ grande occasione sprecata da Zapata all’interno dell’area di rigore, ma pallone che rimane comunque in possesso dei padroni di casa con Malinovskyi che serve Muriel al limite dell’area: il colombiano protegge la sfera con la suola mentre il compagno gira alle sue spalle andando poi a chiudere l’uno-due con uno splendido colpo di tacco; Malinovski davanti a Skorupski trova l’angolino portando in vantaggio la propria squadra.Il più ispirato di tutti è sicuramente Luis Muriel che torna immediatamente a far tremare i difensori del Bologna, quando al 24’ entra in area, salta due giocatori con uno slalom fantastico, tira sul primo palo colpendo però il legno esterno.Grande primo tempo anche per Malinovskyi che al 30’ tenta il sinistro a giro da fuori che termina di poco a lato.Bologna nonostante il buon inizio non riesce a trovare spazi per ripartire e al 43’ arriva anche il raddoppio dell’Atalanta: durante un calcio d’angolo Danilo trattiene vistosamente Romero portandolo a terra con se; l’arbitro Fabbri a pochi metri di distanza vede tutto e senza pensarci due volte assegna il calcio di rigore che poi Muriel realizza in modo impeccabile.

Formazioni:

Atalanta: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovski; Zapata, Muriel. All. Gasperini

Bologna: Skorupski; Antov, Soumaoro, Danilo, De Silvestri; Schouten, Svanberg, Soriano; Skov Olsen, Palacio, Barrow. All. Mihajlovic