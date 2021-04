Le partite delle 15 Live: Fiorentina avanti contro la Juve. Inter sullo 0-0

admpumiddle

L'Inter e Antonio Conte hanno in testa solo l'obiettivo scudetto.

Un traguardo da centrare al più presto e la sfida di domani contro il Verona a San Siro potrebbe trasformarsi in una sorta di primo match point: ai nerazzurri mancano otto punti per diventare matematicamente campioni d'Italia, obiettivo che, battendo i veneti di Juric, si farebbe decisamente più vicino.

Gli scaligeri non hanno ormai nulla più da chiedere al campionato, con la salvezza ormai acquisita.





Inter-Verona 0-0 Live





Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku. All.Conte

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Bessa, Lasagna. All.Juric

Per viola e bianconeri c'è da conquistare rispettivamente la salvezza e un posto nella prossima Champions League.

outstream

La Fiorentina ha vinto l'ultima gara di campionato, ma il Cagliari è tornato a macinare punti mettendo in difficoltà diverse squadre.

Anche la Juventus è reduce da un successo, utile per avvicinare il Milan in classifica e dare battaglia ad Atalanta e Napoli.

Nella gara d'andata secco 3-0 della Fiorentina a casa Juventus: decisive per i tre punti della squadra toscana i goal di Vlahovic e Caceres, con l'autorete di Alex Sandro nel mezzo.

Cuadrado era stato espulso dopo appena diciotto minuti.

Insomma, una sconfitta da vendicare nella sfida eterna tra viola e bianconeri, una delle rivalità più accese del campionato italiano.

ad_dyn<

Pirlo stravolge tutto e sceglie la difesa a tre, mettendosi a specchio con la Fiorentina.





Fiorentina-Juventus 1-0 Live (29' rig.Vlahovic)

29' - Vantaggio della Fiorentina con l'attaccante serbo su calcio di rigore. Fallo di mano di Rabiot rivisto al Var: Vlahovic batte Szczesny con un delizioso cucchiaio.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor; Vlahovic, Ribery. All.Iachini

Juventus (3-5-2): Szcsesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Ramsey, Alex Sandro; Dybala, Ronaldo. All.Pirlo