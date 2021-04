Napoli-Lazio 5-2 live: il Napoli non mola la presa e mette a segno la cinquina con Osimhen

admpumiddle

Hirving Lozano assist for Victor Osimhen vs. Lazio [5]-2#ElTriENG pic.twitter.com/uSrcotA4RP — Liga MX Reddit (@LigaMXreddit) April 22, 2021

Gol de Milinkovic-Savic. Napoli 4 - Lazio (2) pic.twitter.com/Vl31pPvVeL — Carlos Alberto (@eldelosGolees) April 22, 2021

Gol de Immobile. Napoli 4 - Lazio (1) pic.twitter.com/gkN14KkmAs — Carlos Alberto (@eldelosGolees) April 22, 2021

Gol de Mertens. Napoli (4) - Lazio 0 pic.twitter.com/bYGpJ6tGPr — Carlos Alberto (@eldelosGolees) April 22, 2021

نابولي 3 × 0 لاتسيو | هدف انسيني pic.twitter.com/aZXBht01jL — اهداف المباريات (@barca_m78) April 22, 2021

Ecco il gol di Osimhen.Immobile sbaglia e innesca il Napoli che giunge, con Osimhen, dentro l'area di rigore e senza pensarci troppo calcia freddando Reina. Napoli 5, Lazio 2.Ecco la punizione di Milinkovic-Savic.Fallo al limite dell'area e Milinkovic si presenta sul calcio piazzato: con precisione calcia e infila la palla in rete. Vano il tocco di Meret.Ecco il gol di Ciro Immobile.Gol della bandiera della Lazio: Immobile con freddezza piazza la palla e Meret non ci arriva. Napoli 4, Lazio 1.Ecco la prodezza di Mertens.Ancora il Napoli: Zielinski salta di netto il suo avversario e la mette tesa verso Mertens che di prima intensione colpisce la palla d'interno piede piazzandola all'incrocio dei pali.Ecco il gol del 3-0.Il Napoli riparte dopo un'azione in attacco della Lazio; Insigne va in uno due con Hysaj il quale serve il fantasista azzurro che, dopo aver saltato un avversario, colpisce la palla disegnando una banfella morbida verso la porta difesa da Reina che, impreparato, la guarda alle sue spalle.La Lazio tocca il primo pallone della ripresa, battendo il calcio d'avvio.Termina il primo tempo fra Napoli e Lazio: le due squadre tornano negli spogliatoi.Ecco il gol di Politano.Azione avvolgente del Napoli con Insigne che sventaglia in verticale verso Mertens che, mette giù la palla, vede Politano e lo serve: l'esterno azzurro entra in area e calcia sul palo di Reina battendolo. Napoli 2, Lazio 0.Ecco il rigore di Insigne.Dagli sviluppi di un corner Milinkovic-Savic entra in modo scomposto su Manolas: l'arbitro controlla al Var e concede il rigore ai partenopei.Parte Insigne dal dischetto e spiazza Pepe Reina. Napoli 1, Lazio 0.I padroni di casa effettuano il calcio d'inizio: la gara può iniziare.La gara tra Napoli e Lazio, sarà la partita conclusiva del 32º turno del campionato di Serie A 2020/21.La Lazio è a caccia della sesta vittoria di fila, mentre il napoli, con un'andatura altalenante cercherà di non farsi scavalcare in classifica mostrando le unghia e i denti.Gattuso si presenterà con il solito 4-3-3 schierando il tridente delle meraviglie composto da Insigne, Politano e Mertens.Inzaghi, ancora positivo al Covid, sarà sostituito da Farris che scenderà in campo, al Maradona, con il tandem d'attacco formato da Correa e Immobile.Le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko, Zielinski; Insigne, Mertens, Politano. All.: Gattuso.: Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All: Farris.