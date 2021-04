Vaia (Spallanzani) rassicura: "De Rossi e la moglie di Simone Inzaghi stanno bene"

admpumiddle

Il professor Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Ospedale Spallanzani di Roma, ha parlato ai microfoni Gr Parlamento delle condizioni di due ricoverati degli ultimi giorni balzati agli onori delle cronache: la moglie dell’allenatore della Lazio Gaia Lucariello e l’ex capitan futuro Daniele De Rossi.

outstream

“Stanno entrambi bene, nei prossimi giorni potranno tornare a casa; avevano bisogno di un ricovero per le condizioni che avevano ma essendo persone giovani ed essendo stati tempestivi nel volersi sottoporre alle cure, sono riusciti a sconfiggere abbastanza rapidamente e facilmente il virus”.

Dopo la paura dei giorni scorsi, si vede già la fine ad un incubo per l’ex capitano della Roma, ricoverato dopo una sorta di mancamento avvertito in casa e tenuto poi sotto osservazione in ospedale dopo aver contratto una polmonite interstiziale bilaterale.

Sospiro di sollievo anche per l’imprenditrice, ricoverata l’altro ieri con il sospetto di aver sviluppato una polmonite dopo un trasporto in ambulanza venerdì pomeriggio a causa di una forte tosse.

ad_dyn<