Milan-Juventus 1-2 Live, Chiesa riporta in vantaggio i bianconeri

Al 61' un altro gol di Chiesa regala il vantaggio ai bianconeri: Dybala allarga per Chiesa, che rientra verso il centro e con il mancino trafigge Donnarumma, 1-2 e nuovo vantaggio per la Juventus.



Al 41' Calabria pareggia i conti: palla recuperata da Calhanoglu dopo un contrasto con Rabiot, la ripartenza del Milan trova Leao che serve il terzino (oggi centrocampista) al limite dell'area. Il destro piazzato trova l'incrocio dei pali, 1-1.





Al 18' Juventus in vantaggio con Chiesa con una magia di Dybala: con un colpo di tacco smarca l'esterno bianconero che incrocia e batte Donnarumma, 0-1.



OH CETTE COMBINAISON CHIESA - DYBALA #MilanJuve pic.twitter.com/b1A5KqjJzd

— Feuille de Match (@Feuille2Match_) January 6, 2021



Partita equilibrata a San Siro nei primi 15': prima occasione per Chiesa sugli sviluppi di un corner.

Dopo un batti e ribatti in area, la conclusione dell'ex viola di controbalzo si infrange sul palo.



Si gioca alle 20.45 a San Siro il big match tra Milan e Juventus, gara fondamentale in ottica scudetto.

Fuori i positivi al Coronavirus Cuadrado e Alex Sandro nei bianconeri e Rebic e Krunic nei rossoneri.

Formazioni quasi obbligate per Pioli e Pirlo: nella Juventus è fuori anche Morata per infortunio, mentre il Milan è in emergenza a centrocampo per le contemporanee assenze di Tonali e Bennacer, oltre al lungodegente Ibrahimovic sulla via del rientro.

Queste le formazioni ufficiali:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Calabria, Kessié; Hauge, Calhanoglu, Castillejo, Leao. All.Pioli

Juventus (4-4-2): Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Frabotta, Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Ronaldo. All.Pirlo