Le partite delle 15:00: vittoria delle romane contro Crotone e Fiorentina. L’Inter si ferma a Genova contro la Samp

La 16° giornata di campionata vede la vittoria delle romane contro il Crotone e la Fiorentina.









Il cammino dell’Inter si ferma a Genova, dopo otto vittorie consecutive, complice anche il contraccolpo ricevuto dal rigore sbagliato da Sanchez nei primi minuti della gara.La Roma si gode il terzo posto accorciando in classifica sull’Inter: la distanza fra le due squadre ora è solo di tre punti. La Lazio, invece, soffre vince e supera il Verona piazzandosi all’ottavo posto.Si chiude la gara tra Lazio e Fiorentina: la spuntano gli uomini di Inzaghi che soffrono ma vincono superando il Verona in classifica. La Lazio ora è all'ottavo posto.Risposta viola: Vlahovic parte dal dischetto e trasforma il rigore imparabile per Strakosha. Lazio 2, Fiorentina 1.Ciro Immobile spingere dentro il pallone a porta vuota, dopo che un rimpallo ha messo fuori causa Dagowski. Lazio 2, Fiorentina 0.Secondo TempoTermina il primo tempo con il vantaggio biancoceleste.Lazio in vantaggio: Felipe Caicedo si coordina in area e di prima intenzione colpisce la palla mettendola in rete. Lazio 1, Fiorentina 0.Primo Tempo: Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.: Dragowski; Quarta, Ger. Pezzella, Igor; Venuti, Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Biraghi; Ribery; Vlahovic. All.: Prandelli.Si conclude la gara a Crotone con la sconfitta dei calabresi. Roma conquista tre punti preziosi e si posiziona solitaria al terzo posto.Corner per il calabresi che trovano il gol con Golemic. Le distanze sono ancora ampie ma il Crotone rientra in partita a 25 min dalla fine.Lorenzo Pellegrini taglia la difesa, viene servito e senza pensarci troppo va alla conclusione: tiro che però viene respindo in gran stile da Alex Cordaz.Secondo TempoTermina a Crotone il primo tempo con una Roma letteralmente dominatrice.Golemic commette un fallo ai danni di Borja Mayoral in area e l'arbitro fischia un calcio di rigore. Mkhitaryan parte dal dischetto e trasforma il penalty con freddezza. Crotone 0, Roma 3.Ancora Roma e ancora Borja Mayoral: lo spagnolo, con una tiro preciso da fuori area, la mette meravigliosamente sotto il sette. Crotone 0, Roma 2.Borja Mayoral si avventa sul pallone messo in area da Mkhitaryan portando così i giallorossi in vantaggio.Primo TempoCordaz; Magallan, Golemic, Cuomo; P. Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa.: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Carles Perez, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca.L'Inter fallisce la prova del nove e dopo otto vittorie consecutive si stoppa a Genova contro la Samp di Ranieri.Accorcia le distanze l'Inter: dagli sviluppi di un corner De Vrij di testa la mette dentro. Questo gol può ridare speranze all'Inter. Sampdoria 2, Inter 1.Jakub Jankto arriva puntuale all'appuntamento in area con il pallone e calcia forte all'angolino basso di sinistra. Samir Handanovic con la punta delle dita riesce a deviare il pallone sopra la traversa.Secondo TempoTermina la prima frazione di gara con una Sampdoria clamorosamente in vantaggio di due misure.Ancora la Sampdoria va in gol con un altro ex: Keita Balde. Mikkel Damsgaard serve Balde Keita in area e conclude in rete all'angolino basso di sinistra. Sampdoria 2, Inter 0.Capovolgimento di fronte: calcio di rigore per la Sampdoria. Candreva parte dal dischetto e spiazza Handanovic. Gol dell'ex. Sampdoria 1, Inter 0.Sanchez parte dal dischetto, in assenza di Lukaku, ma Audero intuisce e para; sulla ribattuta si avventa Ashley Young che colpisce, però, il palo.Primo Tempo: Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, A. Silva, Jankto; Darmstaad; Keita. All. Ranieri.: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Conte.